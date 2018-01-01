Допінг-офіцери WADA зірвали тренування збірної Росії з хокею
- Сьогодні, 12:57
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Жіноча збірна Росії з хокею не змогла провести перше тренування в Пхьончхані через раптову перевірку на допінг
Офіцери Міжнародного антидопінгового агентства прийшли на перше тренування російської жіночої збірної з хокею.
За дві години до початку тренування допінг-офіцери забрали 16 хоккеісток.
В результаті кілька спортсменок не встигли до виходу на лід.
«У збірної був важкий переїзд, так як затягнулася видача багажу. Не встигли на вечірнє тренування. Заняття довелося проводити в усіченому складі, так як половину збірної забрали допінг-офіцери, дівчата просто не встигли повернутися до початку тренування», - сказав головний тренер жіночої збірної Олексій Чистяков у коментарі Матч-ТВ.
Нагадаємо, що 5 лютого МОК не пустив на Олімпіаду-2018 виправданих судом російських спортсменів.
Комісія Міжнародного олімпійського комітету одноголосно вирішила не видавати запрошення спортсменам з РФ.
Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.