Допінг-офіцери WADA зірвали тренування збірної Росії з хокею

Жіноча збірна Росії з хокею не змогла провести перше тренування в Пхьончхані через раптову перевірку на допінг

Офіцери Міжнародного антидопінгового агентства прийшли на перше тренування російської жіночої збірної з хокею. За дві години до початку тренування допінг-офіцери забрали 16 хоккеісток. В результаті кілька спортсменок не встигли до виходу на лід. «У збірної був важкий переїзд, так як затягнулася видача багажу. Не встигли на вечірнє



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Жіноча збірна Росії з хокею не змогла провести перше тренування в Пхьончхані через раптову перевірку на допінг

Офіцери Міжнародного антидопінгового агентства прийшли на перше тренування російської жіночої збірної з хокею.

За дві години до початку тренування допінг-офіцери забрали 16 хоккеісток.

В результаті кілька спортсменок не встигли до виходу на лід.

«У збірної був важкий переїзд, так як затягнулася видача багажу. Не встигли на вечірнє тренування. Заняття довелося проводити в усіченому складі, так як половину збірної забрали допінг-офіцери, дівчата просто не встигли повернутися до початку тренування», - сказав головний тренер жіночої збірної Олексій Чистяков у коментарі Матч-ТВ.

Нагадаємо, що 5 лютого МОК не пустив на Олімпіаду-2018 виправданих судом російських спортсменів.

Комісія Міжнародного олімпійського комітету одноголосно вирішила не видавати запрошення спортсменам з РФ.

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.