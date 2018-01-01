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    Допінг-офіцери WADA зірвали тренування збірної Росії з хокею

    Жіноча збірна Росії з хокею не змогла провести перше тренування в Пхьончхані через раптову перевірку на допінг
    Офіцери Міжнародного антидопінгового агентства прийшли на перше тренування російської жіночої збірної з хокею. За дві години до початку тренування допінг-офіцери забрали 16 хоккеісток. В результаті кілька спортсменок не встигли до виходу на лід. «У збірної був важкий переїзд, так як затягнулася видача багажу. Не встигли на вечірнє
    • Сьогодні, 12:57
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    Жіноча збірна Росії з хокею не змогла провести перше тренування в Пхьончхані через раптову перевірку на допінг

    Офіцери Міжнародного антидопінгового агентства прийшли на перше тренування російської жіночої збірної з хокею.

    За дві години до початку тренування допінг-офіцери забрали 16 хоккеісток.

    В результаті кілька спортсменок не встигли до виходу на лід.

    «У збірної був важкий переїзд, так як затягнулася видача багажу. Не встигли на вечірнє тренування. Заняття довелося проводити в усіченому складі, так як половину збірної забрали допінг-офіцери, дівчата просто не встигли повернутися до початку тренування», - сказав головний тренер жіночої збірної Олексій Чистяков у коментарі Матч-ТВ.

    Нагадаємо, що 5 лютого МОК не пустив на Олімпіаду-2018 виправданих судом російських спортсменів.

    Комісія Міжнародного олімпійського комітету одноголосно вирішила не видавати запрошення спортсменам з РФ.

    Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

    допінг Олімпійські Ігри WADA МОК
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