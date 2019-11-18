Дружина Ібрагімовича хоче, щоб він повернувся в «Мілан»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контракт Ібрагімовича з «Лос-Анджелес Гелаксі» закінчується в кінці 2019 року, тому він може дістатися новому клубу безкоштовно

Хелена Сегер, дружина шведського нападника «Лос-Анджелес Гелаксі» Златана Ібрагімовича, вважає за краще, щоб футболіст перейшов до «Мілана», стверджує Football Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

За відомостями видання, підписати форварда всіляко намагається «Болонья», яка хоче використати для цього дружні стосунки між Ібрагімовичем і головним тренером команди Сінішню Міхайловичем. Втім, дружина форварда сподівається, що він повернеться в «Мілан».

Контракт Ібрагімовича з «Лос-Анджелес Гелаксі» закінчується в кінці 2019 року, тому він може дістатися новому клубу безкоштовно. При цьому американці запропонували футболістові нову річну угоду.

У минулому сезоні 38-річний Ібрагімович провів 31 матч в чемпіонаті MLS і забив 31 гол.