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    Дружина Степаненка поділилася відвертим фото в червоній сукні

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    Маргарита та Тарас Степаненко&nbsp; - Дружина Степаненка поділилася відвертим фото в червоній сукні
    Маргарита та Тарас Степаненко 
    Світлина - XSPORT

    Маргарита Степаненко створила справжній фурор на своїй сторінці в Instagram

    Дружина півзахисника донецького «Шахтаря» Тараса Степаненка – Маргарита, поділилася з шанувальниками відвертим фото.

    Фото в червоній мереживній сукні з глибоким декольте на сходинках викликало жваве обговорення серед фоловерів Маргарити.

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    Дружина Степаненка поділилася відвертим фото в червоній сукні

    «І це мама трьох дітей? Може дітей Тарас народжував?», - стверджує під фото один із її підписників.

    Зауважимо, що родина Степаненків виховує трьох синів: Ярослава, Святослава і Мирона.

    У складі «Шахтаря» Тарас Степаненко виступає з 2010 року. На його рахунку вісім титулів чемпіона України, сім виграних Кубків України та чотири Суперкубки України.

    Читайте також: Матч за участі «Шахтаря» увійшов до топ-8 сезону в Лізі чемпіонів.
    ФК «Шахтар» самые сексуальные Тарас Степаненко
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