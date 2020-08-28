Дружина Степаненка поділилася відвертим фото в червоній сукні



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Маргарита та Тарас Степаненко Світлина - XSPORT

Маргарита Степаненко створила справжній фурор на своїй сторінці в Instagram

Дружина півзахисника донецького «Шахтаря» Тараса Степаненка – Маргарита, поділилася з шанувальниками відвертим фото.

Фото в червоній мереживній сукні з глибоким декольте на сходинках викликало жваве обговорення серед фоловерів Маргарити.

«І це мама трьох дітей? Може дітей Тарас народжував?», - стверджує під фото один із її підписників.

Зауважимо, що родина Степаненків виховує трьох синів: Ярослава, Святослава і Мирона.

У складі «Шахтаря» Тарас Степаненко виступає з 2010 року. На його рахунку вісім титулів чемпіона України, сім виграних Кубків України та чотири Суперкубки України.