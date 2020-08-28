Дружина Степаненка поділилася відвертим фото в червоній сукні
Маргарита та Тарас Степаненко
Світлина - XSPORT
Маргарита Степаненко створила справжній фурор на своїй сторінці в Instagram
Дружина півзахисника донецького «Шахтаря» Тараса Степаненка – Маргарита, поділилася з шанувальниками відвертим фото.
Фото в червоній мереживній сукні з глибоким декольте на сходинках викликало жваве обговорення серед фоловерів Маргарити.
«І це мама трьох дітей? Може дітей Тарас народжував?», - стверджує під фото один із її підписників.
Зауважимо, що родина Степаненків виховує трьох синів: Ярослава, Святослава і Мирона.
У складі «Шахтаря» Тарас Степаненко виступає з 2010 року. На його рахунку вісім титулів чемпіона України, сім виграних Кубків України та чотири Суперкубки України.