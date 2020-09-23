Дубль і два асисти: Андрій Ярмоленко став героєм матчу Кубка Англійської ліги (відео)



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Свій перший м'яч Андрій Ярмоленко провів ударом з пенальті Світлина - The Sun

Без участі українця обійшовся лише один гол «Вест Гема»

Український футболіст лондонського «Вест Гем Юнайтед» Андрій Ярмоленко відзначився чотирма результативними діями в матчі проти «Галл Сіті», клубу, який виступає у Чемпіоншипі.

Українець з'явився в стартовому складі на гру 1/16 фіналу Кубка Англійської ліги.

Перша результативна дія Ярмоленка сталася на 18-й хвилині, коли Андрій пасом-парашютом перекинув увесь захист «тигрів» та асистував Робертові Снодґрассу, який ударом зльоту відкрив рахунок. Після того українець знову в штрафному майданчику суперника розібрався серед великої кількості оборонців, віддав на Себастьєна Алле, котрий подвоїв перевагу «молотобійців» - 2:0 після першого тайму.

У другій 45-хвилинці Ярмоленко забив сам, коли на 56-й хвилині реалізував пенальті. На 70-й хвилині Маллік Вілкс скоротив відставання «Галла» - 3:1.

У компенсований до другого тайму час Алле та Ярмоленко оформили по дублю, що дозволило лондонцям пройти до 1/8 фіналу Кубка ліги. Другий гол українець забив ударом ударною лівою ногою.

Додамо, що в інших вівторкових матчах Кубка ліги «Ньюпорт» переміг 3:1 «Вотфорд», «Вест Бромвіч Альбіон» програв вдома 2:3 «Брентфорду», а «Манчестер Юнайтед» розгромив на виїзді 3:0 «Лутон».