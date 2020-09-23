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    Дубль і два асисти: Андрій Ярмоленко став героєм матчу Кубка Англійської ліги (відео)

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    Свій перший м'яч Андрій Ярмоленко провів ударом з пенальті - Дубль і два асисти: Андрій Ярмоленко став героєм матчу Кубка Англійської ліги (відео)
    Свій перший м'яч Андрій Ярмоленко провів ударом з пенальті
    Світлина - The Sun

    Без участі українця обійшовся лише один гол «Вест Гема»

    Український футболіст лондонського «Вест Гем Юнайтед» Андрій Ярмоленко відзначився чотирма результативними діями в матчі проти «Галл Сіті», клубу, який виступає у Чемпіоншипі.

    Українець з'явився в стартовому складі на гру 1/16 фіналу Кубка Англійської ліги.

    Перша результативна дія Ярмоленка сталася на 18-й хвилині, коли Андрій пасом-парашютом перекинув увесь захист «тигрів» та асистував Робертові Снодґрассу, який ударом зльоту відкрив рахунок. Після того українець знову в штрафному майданчику суперника розібрався серед великої кількості оборонців, віддав на Себастьєна Алле, котрий подвоїв перевагу «молотобійців» - 2:0 після першого тайму.

    У другій 45-хвилинці Ярмоленко забив сам, коли на 56-й хвилині реалізував пенальті. На 70-й хвилині Маллік Вілкс скоротив відставання «Галла» - 3:1.

    У компенсований до другого тайму час Алле та Ярмоленко оформили по дублю, що дозволило лондонцям пройти до 1/8 фіналу Кубка ліги. Другий гол українець забив ударом ударною лівою ногою.

    Додамо, що в інших вівторкових матчах Кубка ліги «Ньюпорт» переміг 3:1 «Вотфорд», «Вест Бромвіч Альбіон» програв вдома 2:3 «Брентфорду», а «Манчестер Юнайтед» розгромив на виїзді 3:0 «Лутон». 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК Манчестер Юнайтед ФК «Вест Гем Юнайтед» Себастьєн Алле ФК «Вотфорд» Роберт Снодґрасс ФК «Вест Бромвіч Альбіон» ФК «Галл Сіті» Маллік Вілкс ФК «Лутон» ФК «Брентфорд» ФК «Ньюпорт»
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