Клуб Ярмоленка зачинив свою базу на дезінфекцію



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Ярмоленку нема, де тренуватись

Базу Rush Green у Лондоні, де тренуються футболісти англійського клубу «Вест Гем», закрито на дезінфекцію

Усі заняття команди, в якій виступає атакуючий хавбек збірної України Андрій Ярмоленко, призупинені на невизначений термін через спалах коронавірусу в Королівстві.

Причина таких радикальних кроків - контакти персоналу та футболістів команди з наставником «Арсенала» Мікелем Артетою, в якого було виявлено зараження небезпечним штамом. Зокрема, тренер Ярмоленка - Девід Мойєс нині на самоізоляції.

В той же час, далеко не всі гравці «Вест Гему» ставляться до питання карантину відповідально. Так, минулої неділі на футбольному майданчику у лондонському парку журалісти помітили гравця «Вест Гем Юнайтед» Деклана Райса у компанії футболіста лондонського «Челсі» та збірної Англії Мейсона Маунта, який порушив умови карантину (його партнерва по команді Каллума Хадсона-Одоі діагностували Covid-19), тож він мав бути ізольований.