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    Дубль Ковальця допоміг «Олександрії» розгромити «Ворсклу» (відео)

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    Кирило Ковалець - Дубль Ковальця допоміг «Олександрії» розгромити «Ворсклу» (відео)
    Кирило Ковалець
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    Кирило Ковалець двічі забив після заміни і знову залишив поле

    «Олександрія» - «Ворскла» (Полтава) – 3:0

    Голи: 1:0 – Запорожан (59, з пенальті). 2:0 – Ковалець (75). 3:0 – Ковалець (85).

    «Олександрія»: Паньків, Мірошниченко, Лучкевич, Пашаєв, Бабогло, Дубра, Третяков, Запорожан, Гречишкін (Грицук, 90), Банада (Ковалець, 27, Тейшейра, 87)), Безбородько. Тренер – Володимир Шаран.
    «Ворскла»: Різник, Чеснаков, Сапай, Пердута, Артур (Кане, 71), Скляр, Луізао (Очигава, 86), Ребенок, Альюн, Коломоєць, Васін. Тренер – Юрій Максимов.
    Попередження: Пашаєв (17), Лучкевич (54) – Васін (48), Коломоєць (62), Артур (67), Альюн (83), Очигава (88).
    Судді: Можаровський – Марченко, Єрмоленко, Омельченко.
    7 грудня. Олександрія. Стадіон «Ніка» 

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    Господарі з перших хвилин взялися тиснути на ворота гостей. Гречишкін уже на другій хвилині небезпечно пробив зі штрафного. Згодом Банада пробив також небезпечно, але вище воріт.

    До перерви рахунок так і не змінився, хоча моменти були. Гості також могли забити, якби Артур зумів скористатися з помилки Паньківа на виході.

    По перерві господарі таки домоглися свого. Спочатку Запорожан чітко реалізував пенальті за порушення проти Безбородька.

    Згодом Ковалець, який замінив у першому таймі Банаду, потужно пробив з-за межі карного майданчика.

    Ще за 10 хвилин той же Ковалець ефектно пробив головою повз голкіпера гостей – 3:0.

    Одразу після другого голу Ковалець, який ще остаточно не відновився після пошкодження, знову повернувся на лаву запасних.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК Олександрія
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