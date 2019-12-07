Дубль Ковальця допоміг «Олександрії» розгромити «Ворсклу» (відео)



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Кирило Ковалець Фейсбук

Кирило Ковалець двічі забив після заміни і знову залишив поле

«Олександрія» - «Ворскла» (Полтава) – 3:0

Голи: 1:0 – Запорожан (59, з пенальті). 2:0 – Ковалець (75). 3:0 – Ковалець (85).

«Олександрія»: Паньків, Мірошниченко, Лучкевич, Пашаєв, Бабогло, Дубра, Третяков, Запорожан, Гречишкін (Грицук, 90), Банада (Ковалець, 27, Тейшейра, 87)), Безбородько. Тренер – Володимир Шаран.

«Ворскла»: Різник, Чеснаков, Сапай, Пердута, Артур (Кане, 71), Скляр, Луізао (Очигава, 86), Ребенок, Альюн, Коломоєць, Васін. Тренер – Юрій Максимов.

Попередження: Пашаєв (17), Лучкевич (54) – Васін (48), Коломоєць (62), Артур (67), Альюн (83), Очигава (88).

Судді: Можаровський – Марченко, Єрмоленко, Омельченко.

7 грудня. Олександрія. Стадіон «Ніка»

Господарі з перших хвилин взялися тиснути на ворота гостей. Гречишкін уже на другій хвилині небезпечно пробив зі штрафного. Згодом Банада пробив також небезпечно, але вище воріт.

До перерви рахунок так і не змінився, хоча моменти були. Гості також могли забити, якби Артур зумів скористатися з помилки Паньківа на виході.

По перерві господарі таки домоглися свого. Спочатку Запорожан чітко реалізував пенальті за порушення проти Безбородька.

Згодом Ковалець, який замінив у першому таймі Банаду, потужно пробив з-за межі карного майданчика.

Ще за 10 хвилин той же Ковалець ефектно пробив головою повз голкіпера гостей – 3:0.

Одразу після другого голу Ковалець, який ще остаточно не відновився після пошкодження, знову повернувся на лаву запасних.