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    Дубль українського форварда забезпечив «Динамо» Мінськ перемогу над «Вітебськом»

    Примітно, що голи Хльобаса могли стати чемпіонськими для «Динамо»
    Український форвард «Динамо» Мінськ Дмитро Хльобас оформив дубль в матчі проти «Вітебська» (4:1) в 30-му турі чемпіонату Білорусі. Нападник вийшов на поле з перших хвилин і двічі відзначився у воротах суперника на 15-й і 62-й хвилинах поєдинку. На 88-й хвилині українець поступився місцем на полі Ярославу Яроцькому.
    • Вчора, 18:06
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    Примітно, що голи Хльобаса могли стати чемпіонськими для «Динамо»

    Український форвард «Динамо» Мінськ Дмитро Хльобас оформив дубль в матчі проти «Вітебська» (4:1) в 30-му турі чемпіонату Білорусі.

    Нападник вийшов на поле з перших хвилин і двічі відзначився у воротах суперника на 15-й і 62-й хвилинах поєдинку. На 88-й хвилині українець поступився місцем на полі Ярославу Яроцькому.

    Примітно, що голи Хльобаса могли стати чемпіонськими для «Динамо» Мінськ. У паралельній зустрічі «БАТЕ» лише в доданий час зрівняв рахунок в матчі з «Городеєю» (3: 3) і випередив мінчан в боротьбі за чемпіонство за додатковими показниками.

    Нагадаємо, 23-річний форвард був орендований мінським клубом у «Динамо» минулого літа. За час перебування в білоруській команді Дмитро Хльобас зіграв в 15-ти поєдинках чемпіонату та відзначився 6-ма м'ячами.

    Орендна угода українця з мінчанами закінчується в кінці 2017-го року.

    Джерело: sportarena.com

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