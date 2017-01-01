Дубль українського форварда забезпечив «Динамо» Мінськ перемогу над «Вітебськом»

Примітно, що голи Хльобаса могли стати чемпіонськими для «Динамо»

Український форвард «Динамо» Мінськ Дмитро Хльобас оформив дубль в матчі проти «Вітебська» (4:1) в 30-му турі чемпіонату Білорусі. Нападник вийшов на поле з перших хвилин і двічі відзначився у воротах суперника на 15-й і 62-й хвилинах поєдинку. На 88-й хвилині українець поступився місцем на полі Ярославу Яроцькому.



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Примітно, що голи Хльобаса могли стати чемпіонськими для «Динамо»

Український форвард «Динамо» Мінськ Дмитро Хльобас оформив дубль в матчі проти «Вітебська» (4:1) в 30-му турі чемпіонату Білорусі.

Нападник вийшов на поле з перших хвилин і двічі відзначився у воротах суперника на 15-й і 62-й хвилинах поєдинку. На 88-й хвилині українець поступився місцем на полі Ярославу Яроцькому.

Примітно, що голи Хльобаса могли стати чемпіонськими для «Динамо» Мінськ. У паралельній зустрічі «БАТЕ» лише в доданий час зрівняв рахунок в матчі з «Городеєю» (3: 3) і випередив мінчан в боротьбі за чемпіонство за додатковими показниками.

Нагадаємо, 23-річний форвард був орендований мінським клубом у «Динамо» минулого літа. За час перебування в білоруській команді Дмитро Хльобас зіграв в 15-ти поєдинках чемпіонату та відзначився 6-ма м'ячами.

Орендна угода українця з мінчанами закінчується в кінці 2017-го року.

Джерело: sportarena.com