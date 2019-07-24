19-річний діамант побив світовий рекорд Фелпса, 18-річний українець - досягнення Силантьєва



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Крістоф Мілак шокував плавальний світ swimmingworldmagazine.com

Це виглядає майже неймовірно

Сьогодні на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який відбувається в корейському Кванджу, був побитий світовий рекорд в плаванні на 200 метрів батерфляєм. Переможцем з результатом 1 хвилина і 50,73 секунди став угорець Крістоф Мілак. Це новий орієнтир у світі. Колишнє досягнення становило 1.51,51 і було встановлене в 2009 році легендарним американцем Майклом Фелпсом.

Срібну медаль здобув японець Дайя Сето - 1.53,86, бронза у чемпіона світу-2017 Чеда ле Кло з Південної Африки – 1.54,15.

Дуже достойно виступив у фіналі 200-метрівки батерфляєм й 18-річний українець Денис Кесиль. Хлопець із Кривого Рога, який торік був срібним призером юнацької Олімпіади, став п'ятим. Але головне не те. Головне - результат. 1.54,79 - це новий національний рекорд. Попередній був встановлений Денисом Силантьєвим із Запоріжжя 17 років тому, на чемпіонаті Європи-2002 у Берліні. Денис Олегович тоді подолав коронну дистанцію за 1.55,42.

Цікаво, що в півфіналі Мілак показав результат 1.52,96. Тоді експерти зауважили, що Крістоф не повністю поголив свої руки. Коли його запитали, чи думав він, що здатен подолати дистанцію швидше, спортсмен відповів: «Звичайно, я хочу бути швидше. Цей півфінал – це лише підготовка до завтрашнього фіналу, тому я обов'язково хочу бути швидшим».

Мілакові лише 19. У 2017 році він виграв чотири золота на чемпіонаті світу серед юніорів в Індіанаполісі (США). Також два роки тому, в 17 років Крістоф здобув срібло світової першості на стометрівці «дельфіном» серед дорослих. Торік Крістоф на 200-метрівці виграв золото європейської першості на короткій воді.