Неймар отримує стільки ж, як і майбутній суперник «ПСЖ» у Лізі чемпіонів



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Світлина - «soccernews.ru»

Видання La Gazzetta dello Sport оприлюднило шокуючі порівняльні дані заробітної платні Неймара

Зарплата нападника Неймара виявилась рівноцінною зарплаті майбутнього суперника «Парі Сен-Жермен» по Лізі чемпіонів, повідомляє Football Italia посилаючись на La Gazzetta dello Sport.

За даними видання, бомбардир отримує 36 млн євро. Саме таку суму отримує весь склад бергамської «Аталанти» з яким клуб Неймара зустрінеться в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Першим за кількістю одержаної зарплати в стані «Аталанти» знаходиться Йосіп Ілічич та Дуван Сапата – по 1,2 млн євро в рік.

Примітно, що у стані «Аталанти» виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

Відзначимо, що один із кращих футболістів планети Неймар перейшов з «Барселони» до «ПСЖ» в 2017-му році. За цей час з парижанами йому вдалося тричі виграти чемпіонат Франції, двічі Кубок Франції, а також Кубок французької ліги та Суперкубок Франції. У складі збірної Бразилії 28-річний футболіст вигравав Олімпійські ігри-20120.

Джерело: Football Italia