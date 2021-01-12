Два матчі Національної хокейної ліги відбудуться на найбільшому озері США

Зіграти в природніх умовах клуби вирішили, щоб їх матчі змогли побачити глядачі

Національна хокейна ліга підтвердила, що в лютому під відкритим небом на озері Таго відбудуться дві зустрічі регулярного чемпіонату. Раніше чотири команди НХЛ думали грати на відкритому повітрі, якщо це дасть змогу пустити глядачів на трибуни.

20 лютого на льоду південного берега озера відбудеться матч «Колорадо» і «Веґаса», а на 21 лютого запланована гра «Філадельфії» і «Бостона». Ці зустрічі стануть для НХЛ 31-ю і 32-ю за рахунком на відкритому повітрі. Нагадаємо, що Таго – найбільше озеро США, що лежить в районі гірського хребта Сьєрра-Невада на кордоні штатів Каліфорнія і Невада.

Через важку епідеміологічну ситуацію ігри все ж відбудуться без уболівальників, але керівництво ліги планує, що в ці важкі часи зможе залучити вболівальників до екранів завдяки красі й щирості того, що відбувається. Багато хто може згадати своє дитинство і походи з батьками на вуличні ковзанки.

До речі, ковзанка на озері Таго розташована в дуже красивому місці – біля поля для гольфу, де вже 30 років проходить престижний турнір American Century Championship.

Нагадаємо, що вже багато років існує «Зимова класика» НХЛ, коли поєдинок 1 січня проводять на відкритому повітрі.