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    Два захисники «Динамо» продовжили контракти з клубом

    Обидва виступають за «Динамо» U-19
    Захисники «Динамо» Ілля Малишкін і Богдан Чуєв (обидва - 2000 року народження) продовжили контракти з клубом. Малишкін, який виступає переважно на правому фланзі, підписав нову угоду терміном на один рік, центрбек Чуєв - на півтора. Обидва виступають за «Динамо» U-19, але Малишкіна вже підпускають до команди дублерів.
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    Ілля Малишкін. Фото: ФК Динамо
    Ілля Малишкін. Фото: ФК Динамо

    Обидва виступають за «Динамо» U-19

    Захисники «Динамо» Ілля Малишкін і Богдан Чуєв (обидва - 2000 року народження) продовжили контракти з клубом.

    Малишкін, який виступає переважно на правому фланзі, підписав нову угоду терміном на один рік, центрбек Чуєв - на півтора.

    Обидва виступають за «Динамо» U-19, але Малишкіна вже підпускають до команди дублерів.

    Нагадаємо, що вболівальники «Динамо» обрали найкращого гравця 2017-го року.

    Джерело: Динамоманія

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