Два захисники «Динамо» продовжили контракти з клубом

Обидва виступають за «Динамо» U-19

Захисники «Динамо» Ілля Малишкін і Богдан Чуєв (обидва - 2000 року народження) продовжили контракти з клубом. Малишкін, який виступає переважно на правому фланзі, підписав нову угоду терміном на один рік, центрбек Чуєв - на півтора. Обидва виступають за «Динамо» U-19, але Малишкіна вже підпускають до команди дублерів.



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Ілля Малишкін. Фото: ФК Динамо

Обидва виступають за «Динамо» U-19

Захисники «Динамо» Ілля Малишкін і Богдан Чуєв (обидва - 2000 року народження) продовжили контракти з клубом.

Малишкін, який виступає переважно на правому фланзі, підписав нову угоду терміном на один рік, центрбек Чуєв - на півтора.

Обидва виступають за «Динамо» U-19, але Малишкіна вже підпускають до команди дублерів.

Нагадаємо, що вболівальники «Динамо» обрали найкращого гравця 2017-го року.

Джерело: Динамоманія