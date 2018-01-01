Два захисники «Динамо» продовжили контракти з клубом
- Сьогодні, 07:51
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Ілля Малишкін. Фото: ФК Динамо
Обидва виступають за «Динамо» U-19
Захисники «Динамо» Ілля Малишкін і Богдан Чуєв (обидва - 2000 року народження) продовжили контракти з клубом.
Малишкін, який виступає переважно на правому фланзі, підписав нову угоду терміном на один рік, центрбек Чуєв - на півтора.
Обидва виступають за «Динамо» U-19, але Малишкіна вже підпускають до команди дублерів.
Нагадаємо, що вболівальники «Динамо» обрали найкращого гравця 2017-го року.
Джерело: Динамоманія