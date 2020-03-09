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    Два золота Нікольченко і сім нагород загалом: українські гімнастки тріумфували на Ґран-прі в Чехії (відео)

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    Українські художниці Влада Нікольченко, Христина Погранична і Єва Мелещук здобули в Брно сім нагород на трьох - Два золота Нікольченко і сім нагород загалом: українські гімнастки тріумфували на Ґран-прі в Чехії (відео)
    Українські художниці Влада Нікольченко, Христина Погранична і Єва Мелещук здобули в Брно сім нагород на трьох
    Федерація гімнастики України

    Тепер наші художниці готові тішити рідну публіку

    Українські майстрині художньої гімнастики успішно виступили на Ґран-прі Брно у Чехії.

    Загалом наша команда здобула сім нагород: Влада Нікольченко повертається з золотими медалями за вправи з м'ячем та стрічкою і з бронзою за виступ з обручем; Христина Погранична виборола срібло в багатоборстві та у вправах з обручем; Єва Мелещук була другою у виступах з м'ячем і булавами.

    Вправи з м’ячем Нікольченко виграла із результатом 23,050. Єва Мелещук стала другою з сумою 22,950. Третє місце посіла американка Евіта Ґрішкенас – 22,100.

    Другу золоту нагороду Влада виборола у вправах зі стрічкою, отримавши за неї 22 бали. Болгарка Боряна Калейн стала другою з сумою 21 бал рівно.

    Саме Боряні програла у вправах з булавами Єва Мелещук. Із сумою 23,100 українка програла поступилася лише 0,5 бала. П’ятою тут стала Христина Погранична – 21,150.

    У вправах з обручем українки програли тільки білорусці Аліні Горносько. Результат переможниці – 23,700 Погранична стала другою з сумою 22,600, Нікольченко третя – 21,900.

    Хоча найпрестижнішим і єдиним олімпійським в особистій першості є багатоборство. Тут у Брно найліпше проявилася себе Христина Погранична. Із сумою 87,450 за чотири види вона програла тільки білорусці Горносько (89,950). Третьою стала Боряна Калейн – 87,350, четвертою – Евіта Ґрішкенас (84,750), п’ятою – Єва Мелещук (83,950), шостою – Влада Нікольченко (83,350).

    Зауважимо, що 21-23 березня престижний Кубок Дерюгіних прийматиме київський Палац спорту.

     Читайте також: Київський Євро-2020 з художньої гімнастики встановив рекорд ще до початку
    художня гімнастика Влада Нікольченко Єва Мелещук Христина Погранична Боряна Калейн Евіта Ґрішкенас Аліна Горносько
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