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    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)

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    Марина Бех Романчук прикрасить собою листопад - Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Марина Бех Романчук прикрасить собою листопад
    Журнал XXL

    Ганна Різатдінова і Марина Бех-Романчук потішили прихильників відвертими світлинами

    Чоловічий журнал XXL презентував календар на 2020-й рік. У ньому зокрема представлені дві знаменитих українських спортсменки – бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова і срібна призерка цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики Марина Бех-Романчук, а також дівчина воротаря «Шахтаря» Олексія Шевченка телеведуча Emma D.

    «Люксові авто і красиві дівчата завжди заводили джентльменів. А їх поєднання – воістину гаряча суміш, здатна зігріти чоловіче серце в найлютіший мороз», - презентують новинку на сайті видання.

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    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)
    Журнал XXL

    Окрім спортсменок, героїнями календаря стали Міша Романова, Ілона Чорнобай, Олександра Британь, Michelle Andrade, Слава Камінська, Ольга Канчурова, Світлана Тимошевська, Аріна Кравець, та Леся Нікітюк. А тлом для них стали граціозні і потужні автомобілі відомих світових брендів.

     Читайте також: Найкрасивіша спортивна пара.
    Відверте інтерв’ю Марини Бех-Романчук про дитинство, спорт і коханого чемпіона
    художня гімнастика Ганна Різатдінова легка атлетика Марина Бех-Романчук Олексій Шевченко
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