Знамениті українські спортсменки знялися для еротичного календаря (фото)



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Марина Бех Романчук прикрасить собою листопад Журнал XXL

Ганна Різатдінова і Марина Бех-Романчук потішили прихильників відвертими світлинами

Чоловічий журнал XXL презентував календар на 2020-й рік. У ньому зокрема представлені дві знаменитих українських спортсменки – бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова і срібна призерка цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики Марина Бех-Романчук, а також дівчина воротаря «Шахтаря» Олексія Шевченка телеведуча Emma D.

«Люксові авто і красиві дівчата завжди заводили джентльменів. А їх поєднання – воістину гаряча суміш, здатна зігріти чоловіче серце в найлютіший мороз», - презентують новинку на сайті видання.

Окрім спортсменок, героїнями календаря стали Міша Романова, Ілона Чорнобай, Олександра Британь, Michelle Andrade, Слава Камінська, Ольга Канчурова, Світлана Тимошевська, Аріна Кравець, та Леся Нікітюк. А тлом для них стали граціозні і потужні автомобілі відомих світових брендів.