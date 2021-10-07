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    Дві українки залишили турнір в Індіан-Велсі, Костюк пройшла перше коло

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    Марта Костюк з перемоги розпочала турнір в Індіан-Велсі - Дві українки залишили турнір в Індіан-Велсі, Костюк пройшла перше коло
    Марта Костюк з перемоги розпочала турнір в Індіан-Велсі
    Фото: WTA

    Ястремська та Світоліна свої стартові матчі ще не провели

    Одразу дві українки залишили тенісний турнір найвищої категорії в Індіан-Велсі з призовим фондом майже $9 млн. Ангеліна Калініна в першому колі поступилася американці Шелбі Роджерс – 6:7 (6), 2:6, а Катерина Козлова зазнала поразки від Людмили Самсонової – 4:6, 6:7(6).

    Пройшла в наступний раунд Марта Костюк. Вона зустрічалася з досвідченою китайкою Чжан Шуай – 6:3, 1:6, 6:2. Це перша перемога киянки на змаганнях WTA 1000 в основній сітці. У другому колі українка зіграє з колишньою першою ракеткою світу румункою Симоною Халеп.

    Даяна Ястремська свій стартовий матч, проти француженки Ельзи Жакмо, проведе ввечері 7 жовтня.

    Еліна Світоліна, яка посіяна в Індіан-Велсі під четвертим номером, розпочне турнір з другого кола змагань. Її суперниця – чеська тенісистка Тереза Мартінцова.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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    Дві українки залишили турнір в Індіан-Велсі, Костюк пройшла перше коло