Харківський «Житлобуд-1» поступився «Реалу» в жіночій Лізі чемпіонів
Чемпіонки України з футболу не змогли відігратися після пропущеного в першому таймі гола
«Житлобуд-1» дебютував у груповому турнірі жіночої Ліги чемпіонів. На стадіоні «Металіст» харківські футболістки приймали мадридський «Реал» і поступилися – 0:1.
У наступному турі, 13 жовтня, українська команда зустрінеться в гостях з французьким «Парі Сен-Жермен», який у паралельному матчі взяв гору над «Брейдабліком» з Ісландії – 2:0.
«Житлобуд-1», нагадаємо, у кваліфікації пройшов болгарську «Софію», словенський «Помур’є» і кіпрський «Аполлон».
Читайте також: