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    Харківський «Житлобуд-1» поступився «Реалу» в жіночій Лізі чемпіонів

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    Іспанка Наварро забила єдиний м'яч у грі в Харкові - Харківський «Житлобуд-1» поступився «Реалу» в жіночій Лізі чемпіонів
    Іспанка Наварро забила єдиний м'яч у грі в Харкові
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіонки України з футболу не змогли відігратися після пропущеного в першому таймі гола

    «Житлобуд-1» дебютував у груповому турнірі жіночої Ліги чемпіонів. На стадіоні «Металіст» харківські футболістки приймали мадридський «Реал» і поступилися – 0:1.

    У наступному турі, 13 жовтня, українська команда зустрінеться в гостях з французьким «Парі Сен-Жермен», який у паралельному матчі взяв гору над «Брейдабліком» з Ісландії – 2:0.

    «Житлобуд-1», нагадаємо, у кваліфікації пройшов болгарську «Софію», словенський «Помур’є» і кіпрський «Аполлон».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Житлобуд-1» (Харків)
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    Харківський «Житлобуд-1» поступився «Реалу» в жіночій Лізі чемпіонів