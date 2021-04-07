Шевченко пішов проти «Динамо»: чемпіонат України завершиться у День пам’яті та примирення

Головному тренеру збірної не вистачає часу, аби підготувати команду до Євро

Українська Прем’єр-ліга фінішує на тиждень раніше, ніж планувалося. Так більшістю голосів вирішили представники клубів вищої ліги у відповідь на прохання головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Перенесення дасть більше часу національній команді, щоб якісно підготуватися до чемпіонату Європи. Інформацію підтвердив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в ефірі телеканалу «Футбол 1».

«Збірна з самого початку орієнтувалася на те, що в разі сприятливої ситуації вона звернеться до нас з таким проханням. Так і сталося – ми його отримали. Після цього клуби озвучили свою позицію. Зараз більшість клубів підтримало ініціативу Андрія Шевченка.

25-й тур буде перенесений на 5 травня, а 26-й – на 9 травня. Але ще потрібно, щоб остаточне рішення прийняв виконавчий комітет Української асоціації футболу».

Сезон у вищій лізі мав завершитися 16 травня. При цьому, на 12 травня запланований фінал Кубка України, який цього року пройде у Тернополі

Проти переносу останніх двох турів виступало київське «Динамо», адже він руйнує тренувальні плани, ігрові та відновлювальні цикли.

8-9 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення.