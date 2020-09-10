Президент «Наполі» інфікувався коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через тиждень клуб Де Лаурентіса має стартувати в новому сезоні Серії А Twitter Наполі

Тест Де Лаурентіса виявився позитивним

Президент італійського «Наполі» Ауреліо Де Лаурентіс отримав позитивний результат тесту на Covid-19, повідомляє сайт неаполітанського клубу.

71-річний Де Лаурентіс пройшов тестування вчора. Про самопочуття функціонера не повідомляється.

За інформацією італійських ЗМІ, вчора ввечері Де Лаурентіс, ще не знаючи результатів тестування, з'явився на зустрічі представників клубів Серії А, спілкувався з журналістами без захисної маски і не виконував соціальну дистанцію.

Довідка: Де Лаурентіс – власник кінокомпанії «Filmauro», засноване спільно з його батьком в 1975 році в Італії. Також він власник футбольних клубів Італії - «Наполі» і «Барі». За свою кар'єру зняв більше 70-ти фільмів. У сезоні 2011/2012 «Наполі» виграв перший великий трофей при Де Лаурентісі - Кубок Італії. У сезоні 2013/2014 команда знову виграла його. У грудні 2014 року клуб виграв Суперкубок Італії.