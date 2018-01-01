Двоє гравців «Ворскли» тренуються за індивідуальною програмою
- Вчора, 22:46
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ФК Ворскла. Фото: прес-служба Ворскли
Футболісти займаються окремо за рекомендацією лікарів
«Ворскла» у Туреччині продовжує підготовку до другої частини сезону.
За рекомендацією лікарів окремо від загальної групи займалися два Олександри, Скляр і Чижов. Вони пропустять контрольний матч з польською «Ягеллонією».
Зазначимо, що проти команди Василя Сачка в основному складі польською команди вийдуть два українці: Тарас Романчук і Редван Мемешев.
Нагадаємо, що «Ворскла» перемогла у стартовому спарингу в Туреччині.
Джерело: ua-football.com