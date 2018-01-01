  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Ворскла» перемогла у стартовому спарингу в Туреччині

    Всі результативні дії відбулися у другому таймі
    Полтавська «Ворскла» провела перший спаринг в рамках турецького тренувального збору. Суперником полтавчан став узбецький ФК «Насаф», повідомляє прес-служба «Ворскли». Всі результативні дії відбулися у другому таймі. На 63 хвилині Кулач з флангу віддав пас на Кадимяна, і Гегам невідпорно ногою пробив у дальній
    • Сьогодні, 11:56
    • Розсилка
    ФК Ворскла на зборах. Фото: Трибуна
    ФК Ворскла на зборах. Фото: Трибуна

    Всі результативні дії відбулися у другому таймі

    Полтавська «Ворскла» провела перший спаринг в рамках турецького тренувального збору. Суперником полтавчан став узбецький ФК «Насаф», повідомляє прес-служба «Ворскли».

    Всі результативні дії відбулися у другому таймі. На 63 хвилині Кулач з флангу віддав пас на Кадимяна, і Гегам невідпорно ногою пробив у дальній нижній кут — 1:0. Через 12 хвилин суперник зрівняв цифри на табло, проте переможний гол був за представником «Ворскли». Кадимян у схожому до першого голу стилі забив другий свій м’яч у цій грі на 86 хвилині — 2:1.

    Склад «Ворскли»:

    1-ий тайм: Шуст, Саків, Чижов (к), Гіоргадзе, Пердута, Чеснаков, Кравченко, Кобахідзе, Одарюк, Васін, Коломоєць.

    2-ий тайм: Ткаченко, гравець на перегляді, Остапенко, Даллку, Сапай, Скляр, Сидоренко, Ребенок (к), гравець на перегляді, Кадимян, Кулач.

    Варто зазначити, що свою наступну товариську зустріч на турецькому зборі полтавські футболісти проведуть 17-го січня зі словацьким «Спартаком» із Трнави.

    Читайте також: Як «Ворскла» провела перше тренування в Туреччині (фотогалерея).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ