Двоє легіонерів «Динамо» переведені в команду U-19

Обидва гравці шукають варіанти продовження кар'єри

Півзахисник Микита Корзун і захисник Александар Пантич тренуються з «Динамо» U-19. Обидва гравці шукають варіанти продовження кар'єри. Нагадаємо, перехід Пантича в «Маккабі» Тель-Авів зірвався через агентів. Раніше Пантичем цікавилися клуби серії А «Кротоне» і СПАЛ. Серб прийшов в команду в якості



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Александар Пантич. Фото: ФК Динамо

Обидва гравці шукають варіанти продовження кар'єри

Півзахисник Микита Корзун і захисник Александар Пантич тренуються з «Динамо» U-19.

Обидва гравці шукають варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, перехід Пантича в «Маккабі» Тель-Авів зірвався через агентів.

Раніше Пантичем цікавилися клуби серії А «Кротоне» і СПАЛ.

Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року.

25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

Щодо Корзуна, то у нинішньому сезоні білорус провів вісім матчів за «Динамо» в УПЛ, але потім його було переведено в молодіжну команду.

Корзун перебрався в «Динамо» ще у 2016-му році.

Джерело: Динамоманія