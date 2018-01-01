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    Двоє легіонерів «Динамо» переведені в команду U-19

    Обидва гравці шукають варіанти продовження кар'єри
    Півзахисник Микита Корзун і захисник Александар Пантич тренуються з «Динамо» U-19. Обидва гравці шукають варіанти продовження кар'єри. Нагадаємо, перехід Пантича в «Маккабі» Тель-Авів зірвався через агентів. Раніше Пантичем цікавилися клуби серії А «Кротоне» і СПАЛ. Серб прийшов в команду в якості
    • Сьогодні, 17:23
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    Александар Пантич. Фото: ФК Динамо
    Александар Пантич. Фото: ФК Динамо

    Обидва гравці шукають варіанти продовження кар'єри

    Півзахисник Микита Корзун і захисник Александар Пантич тренуються з «Динамо» U-19.

    Обидва гравці шукають варіанти продовження кар'єри.

    Нагадаємо, перехід Пантича в «Маккабі» Тель-Авів зірвався через агентів.

    Раніше Пантичем цікавилися клуби серії А «Кротоне» і СПАЛ.

    Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року.

    25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

    Щодо Корзуна, то у нинішньому сезоні білорус провів вісім матчів за «Динамо» в УПЛ, але потім його було переведено в молодіжну команду.

    Корзун перебрався в «Динамо» ще у 2016-му році.

    Джерело: Динамоманія

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