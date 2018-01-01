Двоє легіонерів «Динамо» переведені в команду U-19
- Сьогодні, 17:23
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Александар Пантич. Фото: ФК Динамо
Обидва гравці шукають варіанти продовження кар'єри
Півзахисник Микита Корзун і захисник Александар Пантич тренуються з «Динамо» U-19.
Обидва гравці шукають варіанти продовження кар'єри.
Нагадаємо, перехід Пантича в «Маккабі» Тель-Авів зірвався через агентів.
Раніше Пантичем цікавилися клуби серії А «Кротоне» і СПАЛ.
Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року.
25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів і відзначився однією гольовою передачею.
Щодо Корзуна, то у нинішньому сезоні білорус провів вісім матчів за «Динамо» в УПЛ, але потім його було переведено в молодіжну команду.
Корзун перебрався в «Динамо» ще у 2016-му році.
Джерело: Динамоманія