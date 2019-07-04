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    Дворазова олімпійська чемпіонка з України, яка підкорила Америку, очікує третьої дитини

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    Лілія Подкопаєва виховує двох дітей - Дворазова олімпійська чемпіонка з України, яка підкорила Америку, очікує третьої дитини
    Лілія Подкопаєва виховує двох дітей
    Instagram Лілії Подкопаєвої

    Лілія Подкопаєва стане багатодітною матір’ю

    Дворазова олімпійська чемпіонка Атланти-1996 зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва очікує на третю дитину. Про це саме видатна спортсменка повідомила відповідною світлиною в Instagram.  

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    Лілія Подкопаєва - щаслива мати

    40-річна Подкопаєва вже виховує двох дітей: 13-річного прийомного сина Вадима і 12-річну доньку Кароліну, народжену з першим чоловіком Тимофієм Нагорним.

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