Дворазова олімпійська чемпіонка з України, яка підкорила Америку, очікує третьої дитини
Лілія Подкопаєва виховує двох дітей
Instagram Лілії Подкопаєвої
Лілія Подкопаєва стане багатодітною матір’ю
Дворазова олімпійська чемпіонка Атланти-1996 зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва очікує на третю дитину. Про це саме видатна спортсменка повідомила відповідною світлиною в Instagram.
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40-річна Подкопаєва вже виховує двох дітей: 13-річного прийомного сина Вадима і 12-річну доньку Кароліну, народжену з першим чоловіком Тимофієм Нагорним.
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