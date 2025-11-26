Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дворазовий чемпіон світу отримав вирок за водіння у нетверезому стані

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Дворазовий чемпіон світу отримав вирок за водіння у нетверезому стані
У день отримання покарання колумбієць підписав контракт з іспанською професійною командою
фото: REUTERS/Stephane Mahe

Гавірія поплатився за «зняття стресу»

Відомий колумбійський велогонщик, переможець чемпіонатів світу з велотреку в дисципліні «омніум» (2016, 2017), Фернандо Гавірія отримав умовний тюремний термін за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nice-Matin. 

Інцидент стався в Монако 22 жовтня 2025 року о 13:15, коли спортсмен, який зараз проживає у князівстві, був зупинений поліцією через небезпечну манеру водіння та численні порушення правил дорожнього руху (зокрема, проїзд на заборонний знак і відмова поступитися дорогою).

В організмі Гавірії було зафіксовано шокуючий вміст алкоголю: близько 2,40 грама на літр крові, що у п'ять разів перевищувало максимально допустиму норму. На судовому засіданні президент трибуналу Флорестан Беллінцона назвав спортсмена «суспільною небезпекою», зазначивши, що Гавірія перебував за один-два келихи від коми. Сам гонщик, який випив кілька коктейлів того ранку, пояснив свій вчинок стресом, пов'язаним із роботою та сімейними негараздами, визнавши свою провину.

Учора суд призначив йому два місяці умовного ув'язнення, штраф у розмірі 5000 євро та заборону на керування транспортними засобами в Монако терміном на два роки. 

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: спорт велотрек велоспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Богдан Данильчук яскраво дебютував на світових першостях
Без медалей, але з національним рекордом. Підсумки чемпіонату світу з велотреку
28 жовтня, 09:16
Легендарний велогонщик під час церемонії відкриття Олімпіади-2024 передавав смолоскип Марі-Жозе Перек та Тедді Рінеру
Пішов з життя найстаріший олімпійський чемпіон у світі
3 листопада, 12:17
Три роки тому Віктор Банькін виборов особисту бронзу у стрільбі на 50 м з пістолета на чемпіонаті світу в цій же локації
Україна здобула першу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби
9 листопада, 00:50
Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи
11 листопада, 13:52
Коростильов є одним з найтитулованіших українських стрільців, виборовши дванадцяту у кар'єрі медаль ЧС
Коростильов піднявся на п'єдестал чемпіонату світу
16 листопада, 22:19
Пейдж померла у своєму будинку в Аделаїді
Пішла з життя 28-річна паралімпійська чемпіонка з велоспорту Греко
17 листопада, 11:08
Дмитро Петренко (по центру) переміг у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м лежачи
Україна здобула золото Дефлімпіади у кульовій стрільбі
19 листопада, 14:39
Російські пропагандисти повідомляють, що Білокуров був ліквідований під час виконання бойового завдання
ЗСУ на фронті знищили чемпіона Ярославської області з тайського боксу
20 листопада, 07:41
Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова пропустить фінал німецької гімнастичної Бундесліги
24 листопада, 17:38

Новини

Росте нова легенда? Іспанець став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів U19
Росте нова легенда? Іспанець став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів U19
Трагічна подія: у США помер 20-річний баскетболіст
Трагічна подія: у США помер 20-річний баскетболіст
Дворазовий чемпіон світу отримав вирок за водіння у нетверезому стані
Дворазовий чемпіон світу отримав вирок за водіння у нетверезому стані
Пустовий прокоментував підготовку збірної України до старту кваліфікації чемпіонату світу
Пустовий прокоментував підготовку збірної України до старту кваліфікації чемпіонату світу
На війні загинув дзюдоїст з Донеччини Андрій Сіробаба
На війні загинув дзюдоїст з Донеччини Андрій Сіробаба
«Динамо» переграло «Гіберніан» у першому матчі третього раунду Юнацької ліги УЄФА
«Динамо» переграло «Гіберніан» у першому матчі третього раунду Юнацької ліги УЄФА

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua