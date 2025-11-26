Дворазовий чемпіон світу отримав вирок за водіння у нетверезому стані

У день отримання покарання колумбієць підписав контракт з іспанською професійною командою

Гавірія поплатився за «зняття стресу»

Відомий колумбійський велогонщик, переможець чемпіонатів світу з велотреку в дисципліні «омніум» (2016, 2017), Фернандо Гавірія отримав умовний тюремний термін за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nice-Matin.

Інцидент стався в Монако 22 жовтня 2025 року о 13:15, коли спортсмен, який зараз проживає у князівстві, був зупинений поліцією через небезпечну манеру водіння та численні порушення правил дорожнього руху (зокрема, проїзд на заборонний знак і відмова поступитися дорогою).

В організмі Гавірії було зафіксовано шокуючий вміст алкоголю: близько 2,40 грама на літр крові, що у п'ять разів перевищувало максимально допустиму норму. На судовому засіданні президент трибуналу Флорестан Беллінцона назвав спортсмена «суспільною небезпекою», зазначивши, що Гавірія перебував за один-два келихи від коми. Сам гонщик, який випив кілька коктейлів того ранку, пояснив свій вчинок стресом, пов'язаним із роботою та сімейними негараздами, визнавши свою провину.

Учора суд призначив йому два місяці умовного ув'язнення, штраф у розмірі 5000 євро та заборону на керування транспортними засобами в Монако терміном на два роки.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.