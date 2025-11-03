Головна Спорт Новини
Пішов з життя найстаріший олімпійський чемпіон у світі

Пішов з життя найстаріший олімпійський чемпіон у світі
Легендарний велогонщик під час церемонії відкриття Олімпіади-2024 передавав смолоскип Марі-Жозе Перек та Тедді Рінеру

Після смерті Коста звання найстарішою призеркою Олімпіади стала 101-річна данська стрибунка у воду Крістоферссен

У неділю, 2 листопада, на 102 році життя помер уславлений французький велогонщик Шарль Кост, олімпійський чемпіон 1948 року в командній гонці переслідування. Про це повідомила міністр спорту Франції Марина Феррарі, інформує «Главком».

Шарль Кост був найстарішим олімпійським чемпіоном у світі.

Легендарний велогонщик під час церемонії відкриття Олімпіади-2024 передавав смолоскип Марі-Жозе Перек та Тедді Рінеру для запалення олімпійського вогню. Крім олімпійського золота, в його активі є титул чемпіона світу 1948 року в індивідуальній гонці переслідування.

Після смерті Коста звання найстарішою призеркою Олімпіади стала 101-річна данська стрибунка у воду Бірте Крістоферссен.

Нагадаємо, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

