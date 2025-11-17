Головна Спорт Новини
Пішла з життя 28-річна паралімпійська чемпіонка з велоспорту Греко

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пейдж померла у своєму будинку в Аделаїді

Австралійка була триразовою чемпіонкою світу з велотреку

Переможниця Паралімпійських ігор-2020 у Токіо австралійська велогонниця Пейдж Греко померла у віці 28 років. Про це повідомила пресслужба Федерації велоспорту Австралії, інформує «Главком».

«Пейдж померла у своєму будинку в Аделаїді. Її досягнення на міжнародній арені були винятковими, але саме її доброта, спокійна рішучість і те, як вона надихала оточуючих, назавжди залишаться з нами. Вона мала рідкісну здатність створювати у людей відчуття причетності, вплив незабутнє враження на багатьох», – йдеться у повідомленні Федерації велоспорту Австралії.

У 2021 році на Паралімпіаді в Токіо Греко стала переможницею перегонів на 3 тисячі метрів у велотреку, оновивши рекорд світу.

На Іграх австралійка також здобула дві бронзові медалі. Греко була триразовою чемпіонкою світу у велотреку та переможницею чемпіонату світу 2019 року у шосейній велогонці.

Нагадаємо, 15 листопада, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

