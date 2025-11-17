Пішла з життя 28-річна паралімпійська чемпіонка з велоспорту Греко

Австралійка була триразовою чемпіонкою світу з велотреку

Переможниця Паралімпійських ігор-2020 у Токіо австралійська велогонниця Пейдж Греко померла у віці 28 років. Про це повідомила пресслужба Федерації велоспорту Австралії, інформує «Главком».

«Пейдж померла у своєму будинку в Аделаїді. Її досягнення на міжнародній арені були винятковими, але саме її доброта, спокійна рішучість і те, як вона надихала оточуючих, назавжди залишаться з нами. Вона мала рідкісну здатність створювати у людей відчуття причетності, вплив незабутнє враження на багатьох», – йдеться у повідомленні Федерації велоспорту Австралії.

У 2021 році на Паралімпіаді в Токіо Греко стала переможницею перегонів на 3 тисячі метрів у велотреку, оновивши рекорд світу.

На Іграх австралійка також здобула дві бронзові медалі. Греко була триразовою чемпіонкою світу у велотреку та переможницею чемпіонату світу 2019 року у шосейній велогонці.

