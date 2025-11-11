Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи

Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Одіозний ексбоєць змішаного стилю (ММА), депутат курултаю Республіки Башкортостан Джефф Монсон планує брати участь у виборах депутатів Держдуми РФ у 2026 році. Про це він повідомив «Главком».

«У найближчі три тижні на моєму сайті буде опублікована інформація щодо участі у виборах», – заявив Монсон, зазначивши, що хотів би представляти на виборах провладну «Єдину Росію».

За його словами, якщо він стане депутатом Держдуми, він матиме більше можливостей для реалізації громадських проєктів.

«Я відкриваю центри реабілітації, дитячі клуби. Я хочу це робити у більшому масштабі. Я живу в Башкирії, але дуже хочу розширити цю діяльність. У Державній Думі у мене з'явиться більше можливостей», – сказав він.

Вибори до Держдуми мають відбутися у вересні 2026 року.

Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році, а у 2024 році відмовився від американського паспорта.

Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та повторював міфи російської пропаганди про нашу країну.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.