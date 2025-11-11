Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи
Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році

Одіозний ексбоєць змішаного стилю (ММА), депутат курултаю Республіки Башкортостан Джефф Монсон планує брати участь у виборах депутатів Держдуми РФ у 2026 році. Про це він повідомив «Главком».

«У найближчі три тижні на моєму сайті буде опублікована інформація щодо участі у виборах», – заявив Монсон, зазначивши, що хотів би представляти на виборах провладну «Єдину Росію».

За його словами, якщо він стане депутатом Держдуми, він матиме більше можливостей для реалізації громадських проєктів.

«Я відкриваю центри реабілітації, дитячі клуби. Я хочу це робити у більшому масштабі. Я живу в Башкирії, але дуже хочу розширити цю діяльність. У Державній Думі у мене з'явиться більше можливостей», – сказав він.

Вибори до Держдуми мають відбутися у вересні 2026 року.

Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році, а у 2024 році відмовився від американського паспорта.

Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та повторював міфи російської пропаганди про нашу країну.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: ММА Державна Дума спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зазначив, що особисто не займається питанням заморожених російських активів
Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ
3 листопада, 03:22
Довго війна так тривати не може – і у недоімперії, і в Україні
Війна входить у фінальну стадію саме зараз
26 жовтня, 19:45
Галузі ВПК, які раніше тягнули економіку РФ вгору, цього разу потягли індекс обробних галузей вниз
РФ почала скорочувати виробництво на військових заводах
24 жовтня, 18:39
Угорщина шукає спосіб обійти санкції США проти російської нафти
Угорщина не відмовиться від російської нафти й шукає обхід санкцій США – Орбан
24 жовтня, 12:09
Фаб'єн Мандон закликав готуватись до війни із РФ
Коли Франції чекати на війну з Росією: голова Генштабу назвав терміни
23 жовтня, 12:38
На місці прильоту продовжують працювати всі міські служби, рятувальники, правоохоронці та медики
Атака на Харків: слідство з’ясує остаточні обставини роботи дитсадка
22 жовтня, 15:09
Моді заперечує обіцянку Трампу про відмову від російської сировини
Трамп випробовує відносини Індії з Росією: що поставлено на карту
21 жовтня, 16:14
Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві
Віткофф більше не очолює переговорну групу з Росією – WSJ
19 жовтня, 20:57
У вересні Алла Пугачова дала перше велике інтерв'ю після початку повномасштабної війни
Російський чиновник заявив про «зв’язки» Алли Пугачової з британськими спецслужбами
16 жовтня, 12:37

Новини

Призер чемпіонату світу з легкої атлетики відсторонений від змагань за вживання допінгу
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики відсторонений від змагань за вживання допінгу
Молодіжна збірна України з футболу розпочала підготовку до гри відбору Євро-2027
Молодіжна збірна України з футболу розпочала підготовку до гри відбору Євро-2027
Збірна України втратила важливого гравця перед грою з Францією
Збірна України втратила важливого гравця перед грою з Францією
Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи
Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи
Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки
Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua