Україна здобула першу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби

Три роки тому Віктор Банькін виборов особисту бронзу у стрільбі на 50 м з пістолета на чемпіонаті світу в цій же локації

Після стартового змагального дня «синьо-жовті» йдуть на сьомій позиції медального заліку.

Збірна України з кульової стрільби успішно розпочала виступи на Чемпіонаті світу, який вчора стартував у єгипетському Каїрі. Про це повідомляє «Главком».

Уже в перший змагальний день українська команда виборола свою першу нагороду – бронзову медаль у чоловічому командному заліку зі стрільби з довільного пістолета на 50 метрів.

Українська команда у складі досвідчених стрільців Віктора Банькіна, Павла Коростильова та Олега Омельчука продемонструвала високий рівень майстерності. Протягом майже всіх змагань, які проходили в один основний раунд з шести серій по десять пострілів, вони боролися з командою Південної Кореї за золото, поступаючись за дві серії до кінця вісьмома балами першому місцю. Але за рахунок вдалої стрільби від майбутнього чемпіона світу Равіндера Сінгха та його колег за командою Україна пропустила вперед Індію, ставши третьою.

В особистій першості найближчим до медалей був Павло Коростильов, який закінчив виступ на п'ятому місці з відставанням від призової трійки у чотири бали. Українець рівно провів основний раунд, але завадила йому зачепитися за ще одну для себе нагороду четверта серія у 89 балів зі 100. Варто зауважити, що після цього Павло виступив у ще одному виді – олімпійській дисципліні швидкострільний малокаліберний пістолет, де наразі йде сімнадцятим, а разом з Максимом Городинцем і Володимиром Пастернаком, які після першого змагального дня перебувають у шістці найсильніших, може поборотися за ще одну командну медаль.

Варто відзначити, що довільний пістолет на 50 метрів також входив до програми Олімпійських Ігор. Зокрема, Олег Омельчук пройшов до фіналу та став четвертим у Пекіні в 2008-му році.

Світова першість у Каїрі триватиме до 17 листопада.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.