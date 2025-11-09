Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула першу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Україна здобула першу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби
Три роки тому Віктор Банькін виборов особисту бронзу у стрільбі на 50 м з пістолета на чемпіонаті світу в цій же локації
фото: Base of Ukrainian sports/Віктор Банькін

Після стартового змагального дня «синьо-жовті» йдуть на сьомій позиції медального заліку. 

Збірна України з кульової стрільби успішно розпочала виступи на Чемпіонаті світу, який вчора стартував у єгипетському Каїрі. Про це повідомляє «Главком»

Уже в перший змагальний день українська команда виборола свою першу нагороду – бронзову медаль у чоловічому командному заліку зі стрільби з довільного пістолета на 50 метрів. 

Українська команда у складі досвідчених стрільців Віктора Банькіна, Павла Коростильова та Олега Омельчука продемонструвала високий рівень майстерності. Протягом майже всіх змагань, які проходили в один основний раунд з шести серій по десять пострілів, вони боролися з командою Південної Кореї за золото, поступаючись за дві серії до кінця вісьмома балами першому місцю. Але за рахунок вдалої стрільби від майбутнього чемпіона світу Равіндера Сінгха та його колег за командою Україна пропустила вперед Індію, ставши третьою. 

В особистій першості найближчим до медалей був Павло Коростильов, який закінчив виступ на п'ятому місці з відставанням від призової трійки у чотири бали. Українець рівно провів основний раунд, але завадила йому зачепитися за ще одну для себе нагороду четверта серія у 89 балів зі 100. Варто зауважити, що після цього Павло виступив у ще одному виді – олімпійській дисципліні швидкострільний малокаліберний пістолет, де наразі йде сімнадцятим, а разом з Максимом Городинцем і Володимиром Пастернаком, які після першого змагального дня перебувають у шістці найсильніших, може поборотися за ще одну командну медаль. 

Варто відзначити, що довільний пістолет на 50 метрів також входив до програми Олімпійських Ігор. Зокрема, Олег Омельчук пройшов до фіналу та став четвертим у Пекіні в 2008-му році.

Світова першість у Каїрі триватиме до 17 листопада. 

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Олег Омельчук Павло Коростильов кульова стрільба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша команда у складі 36 спортсменів здобула 50 медалей
Збірна України з хортингу виграла командний залік чемпіонату Європи
5 листопада, 11:48
Саютіна (ліворуч) 29 лютого 2024 року відвідала пропагандистський захід
Міжнародний союз ковзанярів перевірить відвідування нейтральною росіянкою виступу Путіна
4 листопада, 19:03
Найкращим результатом для «Баркому-Кажанів» у польській лізі було дванадцяте місце два роки тому
«Барком-Кажани» оформили першу перемогу сезону польської Плюс-ліги
29 жовтня, 00:54
Гарбар здобув бронзу у ваговій категорії до 87 кг
Тхеквондист з Донеччини здобув історичну для України нагороду чемпіонату світу
27 жовтня, 09:24
Янне Ахонен підтримав рішення FIS
П'ятиразовий чемпіон світу підтримав недопуску росіян на міжнародні старти
23 жовтня, 12:19
Чепалова: Не треба кланятися іноземцям, міжнародним федераціям, треба творити своє
«Нехай нам кланяються». Лижниця з РФ влаштувала істерику через недопуск росіян до Олімпіади
22 жовтня, 19:35
В Instagram Найденишев (ліворуч) є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України
Нейтральний російський ковзаняр виявився другом окупанта, який вбиває українців
17 жовтня, 11:55
Балєвський (другий праворуч) здолав у медальній сутичці представника Фінляндії
Балєвський став призером гранпрі з дзюдо в Перу
14 жовтня, 11:17
Роман Линдов є голкіпером команди «Буревій»
Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов
13 жовтня, 10:52

Новини

Україна здобула першу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби
Україна здобула першу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби
Стало відоме ім'я переможниці Підсумкового турніру WTA
Стало відоме ім'я переможниці Підсумкового турніру WTA
Циганков приніс «Жироні» перемогу в матчі Ла Ліги
Циганков приніс «Жироні» перемогу в матчі Ла Ліги
Українець здобув третій найвищий ранг в японському сумо
Українець здобув третій найвищий ранг в японському сумо
Пішов з життя видатний український тренер з вільної боротьби
Пішов з життя видатний український тренер з вільної боротьби
Стала відома дата жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стала відома дата жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua