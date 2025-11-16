Головна Спорт Новини
Коростильов піднявся на п'єдестал чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Коростильов піднявся на п'єдестал чемпіонату світу
Коростильов є одним з найтитулованіших українських стрільців, виборовши дванадцяту у кар'єрі медаль ЧС
фото: НОК України

Павло виборов медаль у своїй «коронній» дисципліні

Український стрілець Павло Коростильов став бронзовим призером чемпіонату світу в Каїрі, який підходить до завершення. Про це повідомляє «Главком»

Після прикрого четвертого місця у змаганнях з пневматичного пістолета Коростильов боровся за нагороди у малокаліберному довільному пістолеті – своїй найулюбленішій дисципліні, у якій він двічі ставав чемпіоном світу (у 2018 та 2022 роках).

Змагання складаються із 60 пострілів, які виконуються серіями по 5 пострілів (загалом 12 серій). Вправа розділена на три різні фази, що відрізняються часовими обмеженнями та стартовим положенням. Перша з них – це чотири серії по 5 пострілів, на виконання кожної з яких учаснику відводиться 150 секунд. У цій фазі спортсмен може розпочати серію в будь-який обраний ним спосіб, без спеціальних вимог до стартової позиції. Друга фаза включає чотири серії по 5 пострілів, але час на кожну серію значно скорочується – до 20 секунд. У цій фазі, а також у наступній, учасник повинен починати кожну серію, тримаючи пістолет в одній витягнутій руці під кутом 45 градусів відносно цілі. Третя і найшвидша фаза складається з чотирьох серій по 5 пострілів, де час на виконання кожної серії становить лише 10 секунд. Стартове положення ідентичне другій фазі: пістолет в одній витягнутій руці, під кутом 45 градусів.

Після перших двох етапів Коростильов ділив лідерство з корейцем Чхо Йон Чхе, який є віцечемпіоном Олімпійських Ігор-2024 у швидкострільному пістолеті, маючи 386 балів з 400 можливих. Проте в останній серії чудово себе проявив швейцарець Адріан Шауб, найкращим результатом якого до того було четверте місце чемпіонату Європи-2025 у цій же дисципліні, вибивши 193 з 200 та сенсаційно ставши чемпіоном світу. Це відтіснило Чхе на другу позицію, а Коростильова – на третю. 

Була близькою наша збірна і до командної медалі, але зупинилася за шість балів від третього місця. З трьома бронзовими нагородами Україна йде на дев'ятнадцятій позиції медального заліку. 

Нагадаємо, що Максим Городинець уперше у своїй кар'єрі піднявся на п'єдестал світової першості в олімпійській дисципліні – швидкострільному пістолеті на 25 метрів, ставши третім. 

