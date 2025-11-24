Російська «Чемпіонка терору» Мельникова пропустить фінал німецької гімнастичної Бундесліги

Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни

Фінал гімнастичної бундесліги відбудеться 29 листопада у Гайдельберзі

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова пропустить фінал німецької гімнастичної Бундесліги. Про це повідомляє «Главком». з посиланням на журналіста Джонатана Крейна.

Мельникова, яку ЗМІ називають «Чемпіонкою терору», нещодавно змагалася у складі німецького клубу TSV Tittmoning-Chemnitz.

Фінал жіночої бундесліги відбудеться 29 листопада у Гайдельберзі. Росіянка писала у своїх соцмережах, що має намір взяти у ньому участь.

Однак, тренерка TSV Tittmoning-Chemnitz Тетяна Бахмайєр заявила, що Мельникова не братиме участь у фіналі Бундесліги. Вона сказала, що прокоментує ситуацію щодо росіянки після завершення фіналу.

NEW: Pro-Putin Russian gymnast Angelina Melnikova will NOT perform for Chemnitz at this weekend's Bundesliga finals.



Asked by DW if Melnikova would compete, club coach Tatjana Bachmayer replied: "No, she will not."



Bachmayer said she'd comment further once the finals were over. pic.twitter.com/U4qf2tQRJt — Jonathan Crane (@jonathancrane5) — Jonathan Crane (@jonathancrane5) November 24, 2025

Участь Мельникової у Бундеслізі спровокував скандал.

Зокрема, президент Німецької гімнастичної ліги Міхаель Гьотц відповів на звернення «Главкома» щодо участі у турнірі, який проводить організація, Мельникової.

Варто зазначити, що Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.