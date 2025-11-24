Головна Спорт Новини
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова пропустить фінал німецької гімнастичної Бундесліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова пропустить фінал німецької гімнастичної Бундесліги
Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни

Фінал гімнастичної бундесліги відбудеться 29 листопада у Гайдельберзі

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова пропустить фінал німецької гімнастичної Бундесліги. Про це повідомляє «Главком». з посиланням на журналіста Джонатана Крейна.

Мельникова, яку ЗМІ називають «Чемпіонкою терору», нещодавно змагалася у складі німецького клубу TSV Tittmoning-Chemnitz.

Фінал жіночої бундесліги відбудеться 29 листопада у Гайдельберзі. Росіянка писала у своїх соцмережах, що має намір взяти у ньому участь.

Однак, тренерка TSV Tittmoning-Chemnitz Тетяна Бахмайєр заявила, що Мельникова не братиме участь у фіналі Бундесліги. Вона сказала, що прокоментує ситуацію щодо росіянки після завершення фіналу.

Участь Мельникової у Бундеслізі спровокував скандал.

Зокрема, президент Німецької гімнастичної ліги Міхаель Гьотц відповів на звернення «Главкома» щодо участі у турнірі, який проводить організація, Мельникової.

Варто зазначити, що Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

