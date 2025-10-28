Без медалей, але з національним рекордом. Підсумки чемпіонату світу з велотреку

Українці гідно виступили на планетарному форумі, попри невеликий склад команди

У чилійському Сантьяго завершився чемпіонат світу з велоспорту на треку, де українські спортсмени продемонстрували високі результати. Про це повідомляє «Главком».

Першим і найуспішнішим змагальним днем для наших спортсменів був другий (у першому Україна участі не брала), який відбувався на перетині 23-24 жовтня. Тоді чоловіки змагалися у кейрині (різновид спринтерської гонки, де групу велосипедистів на перших колах розганяє мотоцикл з фіксованою швидкістю, а переможець визначається за фінальним спринтерським колом), а жінки – в особистому спринті (різновид, де спортсмени долають перші кола у повільному темпі, а розганяються на максимальну швидкість на заключному).

Богдан Данильчук, який став першим українцем з 2018 року, який брав участь у чоловічих спринтерських дисциплінах, зі старту показав, що він налаштований на боротьбу. Уже в попередньому заїзді він мав шанс потрапити напряму до чвертьфіналу, але поступився майбутньому бронзовому призеру змагань Джефрі Гогланду та новоспеченому бронзовому призеру в командному спринті Деніелу Барберу. Проте Данильчук відправився у втішний заїзд, де фінішував першим та потрапив до чвертьфіналу. На наступній стадії йому потрібно було фінішувати у четвірці найкращих, і Богдану це вдалося: він обійшов багаторазового призера юніорських чемпіонатів Європи Гаррі Ледінгема-Горна та віцечемпіона світу серед юніорів Мартіна Чехмана. У півфіналі Богдан потрапив у швидкий заїзд та не потрапив до основного фіналу, зупинившись за одну десяту від боротьби за медалі. Але у боротьбі за 7-12 місце український гонщик став другим у втішному фіналі і восьмим загалом, повторивши найкращий результат в історії України в чоловічому кейрині, який також належить Андрію Винокурову.

Також вдало проявила себе і Алла Білецька у жіночому спринті. Пройшовши кваліфікацію 21-ю, у першому раунді вона отримала вищу за себе у кваліфікації британку Йону Мойр. Алла знала цю суперницю, адже виступала з нею на молодіжних континентальних першостях, і попри дванадцятий посів суперниці вона перемогла її з гандикапом у 23 тисячні. Завдяки цьому Алла вийшла в перше у своїй кар'єрі стадію 1/8 фіналу на цьому рівні, де поступилася першому номеру світового рейтингу та майбутній срібній призерці чемпіонату світу Міні Сато. У підсумковій класифікації Білецька стала шістнадцятою.

У третій змагальний день Богдан Данильчук не найкращим чином виступив у спринті, поступившись лише трьома тисячними від прохідного місця, закінчивши змагання одразу на тридцятій позиції. У заключний день Алла Білецька виступала у кейрині, який теж склався для неї непогано. Українка фінішувала останньою у попередньому заїзді, але зуміла реабілітуватися у втішному заїзді, який гонщиця виграла. У чвертьфіналі Алла потрапила у так званий «заїзд смерті», де зібралися бронзова призерка Олімпійських Ігор-2024 у цьому виді Емма Фінукейн, чемпіонка світу минулого року Міна Сато та чемпіонка світу-2021 Леа Софі Фрідріх. Усім їм Білецька поступилася та не змогла вийти до півфіналу, завершивши цей вид тринадцятою.

Найкращим спортсменом чемпіонату світу став нідерландець Гаррі Лаврейсен, який виграв чотири з чотирьох золотих медалей, що є максимально можливим досягненням для спринтера. Він став найкращим у спринті, у кейрині, у гіті на 1000 м (різновид, який є роздільною гонкою на час) та командному спринті. Серед жінок його співвітчизниця Гетті ван де Воув відзначилася золотом у спринті, командному спринті та гіті на 500 м. У представників дисциплін на витривалість дві золоті медалі у скретчі (вид дистанцією на 10 кілометрів, де переможця визначають за результатами останнього кола) та омніумі (велотрекове чотириборство) виборола Лорена Вібес, яка виступає одразу в трьох видах велоспорту - на шосе, на треку та гравійному (перегони по переважно ґрунтовим та гравійним дорогам)

Загальний медальний залік виграли Нідерланди з дев'ятьма золотими, двома срібними та двома бронзовими нагородами. Другими стали британці (4 золоті, 8 срібних, 2 бронзових медалі), а третіми – італійці (2 золоті та 1 бронзова медаль).

Нагадаємо, що раніше на російську велогонщицю Валерію Валгонен впала стеля на чемпіонаті світу. Хоч вона і не постраждала, спортсменка знялася з омніуму, де мала брати участь.