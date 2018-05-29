Джерело: 10 клубів Прем’єр-ліги брали участь у матчах із фіксованим результатом (відео)

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Двома клубами, які не причетні до скандалу, є гранди українського футболу

«Динамо» та «Шахтар» стали єдиними клубами української Прем’єр-ліги (УПЛ), які не брали участь у поєдинках з фіксованим результатом.

Відповідні дані були озвучені у програмі «Профутбол» на основі власної інформації, передає football24.ua.

Як було зазначено в ефірі програми, всі інші клуби УПЛ причетні до договірних поєдинків – це стосується як матчів молодіжних команд, так і навіть поєдинків основних («Маріуполь», «Верес» та «Олімпік»).

Період, у який вказані команди могли зіграти матчі з фіксованим результатом, не уточнюється.

Нагадаємо, поліція провела затримання гравців і тренерів, які підозрюються в організації договірних матчів.