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    Джерело: 10 клубів Прем’єр-ліги брали участь у матчах із фіксованим результатом (відео)

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    Джерело: 10 клубів Прем’єр-ліги брали участь у матчах із фіксованим результатом (відео)

    Двома клубами, які не причетні до скандалу, є гранди українського футболу

    «Динамо» та «Шахтар» стали єдиними клубами української Прем’єр-ліги (УПЛ), які не брали участь у поєдинках з фіксованим результатом.

    Відповідні дані були озвучені у програмі «Профутбол» на основі власної інформації, передає football24.ua.

    Як було зазначено в ефірі програми, всі інші клуби УПЛ причетні до договірних поєдинків – це стосується як матчів молодіжних команд, так і навіть поєдинків основних («Маріуполь», «Верес» та «Олімпік»).

    Період, у який вказані команди могли зіграти матчі з фіксованим результатом, не уточнюється.

    Нагадаємо, поліція провела затримання гравців і тренерів, які підозрюються в організації договірних матчів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФФУ ФК «Динамо» «Шахтар» скандал Прем'єр Ліга поліція
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