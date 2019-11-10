БК «Дніпро» завдав чемпіону України другої поразки в сезоні



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Іссуф Санон став найрезультативнішим у матчі дніпрян з южненцями ФБУ

«Хімік» ледь не відіграв 18 очок відставання на виїзді

«Дніпро» переміг вдома «Хімік» у поєдинку регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги.

«Дніпро» – «Хімік» (Южне) – 65:57 (24:10, 10:16, 14:18, 17:13)

«Дніпро»: Санон 25о +6пд, Корнієнко 10о + 11пд, Глєбов 10, Чумаков 9о + 7пд, Тимофеєнко 6о +8пд, Сизов 3, Шундель 2о + 6пд, Закурдаєв, Бондарчук, Коломойський.

«Хімік»: Салліван 15о + 6пд, Войналович 12, Вільямс 11, Югба 5о + 10пд, Горобченко 5, Ковальов 4, Рябчук 4, Марченко 1, Козак

Більшу частину стартової 10-хвилинки боротьба була рівною. Надалі ж господарі зуміли відірватися не в останню чергу завдяки кращій реалізації дальніх кидків. З-за дуги забивали Сизов, Корнієнко і згодом Санон.

У другій чверті гості зробили акцент на захист, не дозволивши господарям забити навіть половину очок в порівнянні зі стартовою 10-хвилинкою. При цьому «Хімік» відіграв 6 очок з 14-ти відставання.

На початок заключної чверті южненці остаточно вирівняли становище, відігравши 18 очок відставання. Дніпро зберігав перевагу за підбираннями, але при цьому вдвічі більше припускався втрат. Втім господарям вистачило сил аби втримати перевагу та довести поєдинок до перемоги.

Відтак «Дніпро» завдав чинному чемпіону другої поразки в сезоні.

Іссуф Санон доклав максимум зусиль, аби забезпечити перемогу свої команді. Він став з 25-ма очками найрезультативнішим у матчі. Його наполегливість на заключних хвилинах допомогла команді захистити переможний результат.

У наступному поєдинку «Дніпро» зіграє вдома 29 листопада проти «Черкаських Мавп». «Хімік» 30 листопада гратиме в Одесі.