Джошуа хоче проламати Ф’юрі голову



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Бій Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі може стати подією 20-річчя в гевівейті Світлина - Skysports

Температура навколо поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в гевівейті підіймається

Чинний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO британець Ентоні Джошуа розповів про очікування від поєдинку зі співвітчизником Тайсоном Ф’юрі, володарем пояса WBC. Нагадаємо, раніше Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв: перший поєдинок стане об'єднавчим, а в другому той, хто програє, отримає право на реванш.

«Я дуже поважаю його, він гарний сім'янин і просто хороший. З іншого боку, я хочу проломити йому голову. Прогноз? Шість раундів. Думаю, навіть упевнений, що вирубаю його.

У мене кар'єра коротша, тому я свіжіший. Я зможу витримати тиск. Упевнений, я його вирубано.

Перший бій Ф'юрі і Вайлдера завершився внічию, в реванші Ф'юрі змінив план і провчив Діонтея. Але в будь-якому випадку я швидший за Вайлдера. Вважаю, що я кращий», - наводить слова Джошуа Daily Mail.