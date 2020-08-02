Українець Сіренко здобув 13 перемогу нокаутом на дебютному вечорі боксу Усика (відео)



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Владислав Сіренко не мав проблем з Павлом Кроленком Світлина із соцмереж

Владислав залишається непереможним

1 серпня в рамках шоу боксу на рингу «Equides club» в селі Лісники під Києвом відбувся восьмираундовий рейтинговий бій у суперважкій ваговій категорії за участю двох українців.

Непереможний Владислав Сіренко (14–0, 13 KO) достроково переміг Павла Кроленка (3–6, 2 KO).

Побувавши в нокдауні, Кроленко через травму руки відмовився від продовження бою перед п’ятим раундом.

Зауважимо, що в ринг Сіренко виходив під композицію гурту «Кому Вниз» «Ліра».

Це було прем’єрне шоу боксу Usyk17 Promotion, промоутерської компанії Олександра Усика. Раніше Сіренко представляв промоутерські компанії Південної Африки та Німеччини.