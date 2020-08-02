Українець Сіренко здобув 13 перемогу нокаутом на дебютному вечорі боксу Усика (відео)
Владислав Сіренко не мав проблем з Павлом Кроленком
Світлина із соцмереж
Владислав залишається непереможним
1 серпня в рамках шоу боксу на рингу «Equides club» в селі Лісники під Києвом відбувся восьмираундовий рейтинговий бій у суперважкій ваговій категорії за участю двох українців.
Непереможний Владислав Сіренко (14–0, 13 KO) достроково переміг Павла Кроленка (3–6, 2 KO).
Побувавши в нокдауні, Кроленко через травму руки відмовився від продовження бою перед п’ятим раундом.
Зауважимо, що в ринг Сіренко виходив під композицію гурту «Кому Вниз» «Ліра».
Це було прем’єрне шоу боксу Usyk17 Promotion, промоутерської компанії Олександра Усика. Раніше Сіренко представляв промоутерські компанії Південної Африки та Німеччини.
Читайте також: Супертяж Влад Сіренко: За великі гроші на бій з Усиком погоджуся. Проте в ідеалі проти своїх битися не хочу