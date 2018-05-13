Джошуа розпочав підготовку до бою проти Вайлдера

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Ентоні Джошуа. Фото: naijaheadlines.com

Раніше Джошуа повідомив, що ймовірність бою проти Уайлдера становить 95%

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) оголосив про початок підготовки до бою проти володаря поясу WBC Деонтея Вайлдера (40-0, 39 КО), оскільки для підписання контракту залишилося узгодити лише дрібні деталі.

Раніше Джошуа повідомив, що ймовірність бою проти Уайлдера становить 95%. При цьому, британець хоче проведення цього поєдинку у себе на батьківщині.

«Спершу ми обмінялися пропозиціями з командою Вайлдера. А зараз підійшли до того, щоб узгодити всі дрібні деталі. Наприклад, де відбудеться бій, на якому каналі пройде трансляція, хто з промоутерів організовує поєдинок та інше. Я вже почав безпосередню підготовку до поєдинку проти Вайлдера. Саме цей бій я і хочу. Ось так, власне, і йдуть справи», - заявив він.

У квітні команда американця запропонувала Джошуа 50 мільйонів доларів за поєдинок, але промоутер британця Едді Хірн заявив, що це блеф.

Джерело: xsport.ua