Дзюдоїст Зантарая ґарантував Україні першу медаль Європейських ігор-2019!



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Георгій Зантарая. До перемоги лише крок judoinside

Досвідчений борець усі чотири сутички виграв достроково

31-річний дзюдоїст Георгій Зантарая, який бореться у ваговій категорії до 66 кг, ґарантував Україні першу нагороду ІІ Європейських ігор, які набирають обертів у Мінську (Білорусь).

Ефектно вигравши три стартових сутички, наш досвідчений борець, найвищим досягненням якого був титул чемпіона світу-2009, у півфіналі здолав юного грузина Баґраті Нініашвілі. Четверту чисту перемогу на турнірі Георгій здобув за три з половиною хвилини.

У фіналі Зантарая зустрінеться з 25-річним італійцем, срібним призером чемпіонату Європи-2018 Маттео Медвесем. Єдиний раз ці борці зустрічалися в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2017 у Варшаві. Тоді перемогу здобув українець.

Нагадаємо, що у півфінал Європейських ігор-2019 вийшла також 18-річна дзюдоїстка Дарина Білодід, яка посперечається за вихід у фінал із сербкою Міліцею Ніколіч.