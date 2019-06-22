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    Дзюдоїст Зантарая ґарантував Україні першу медаль Європейських ігор-2019!

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    Георгій Зантарая. До перемоги лише крок - Дзюдоїст Зантарая ґарантував Україні першу медаль Європейських ігор-2019!
    Георгій Зантарая. До перемоги лише крок
    judoinside

    Досвідчений борець усі чотири сутички виграв достроково

    31-річний дзюдоїст Георгій Зантарая, який бореться у ваговій категорії до 66 кг, ґарантував Україні першу нагороду ІІ Європейських ігор, які набирають обертів у Мінську (Білорусь).

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    Ефектно вигравши три стартових сутички, наш досвідчений борець, найвищим досягненням якого був титул чемпіона світу-2009, у півфіналі здолав юного грузина Баґраті Нініашвілі. Четверту чисту перемогу на турнірі Георгій здобув за три з половиною хвилини.

    У фіналі Зантарая зустрінеться з 25-річним італійцем, срібним призером чемпіонату Європи-2018 Маттео Медвесем. Єдиний раз ці борці зустрічалися в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2017 у Варшаві. Тоді перемогу здобув українець.

    Нагадаємо, що у півфінал Європейських ігор-2019 вийшла також 18-річна дзюдоїстка Дарина Білодід, яка посперечається за вихід у фінал із сербкою Міліцею Ніколіч.

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