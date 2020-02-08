Дзюдоїст Зантарая показав характер і здобув бронзу на Grand Slam у Парижі (відео)



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Георгій Зантарая показав у Парижі яскраву боротьбу Judoinside

Досвідчений дзюдоїст переміг у медальній сутичці земляка

Чемпіон світу-2009, дворазовий чемпіон Європи Георгій Зантарая здобув бронзу на одному з найпрестижніших турнірів у світовому дзюдо – Grand Slam у столиці Франції Парижі.

Боротьбу у ваговій категорії до 66 кг українець розпочав із чотирьох поспіль чистих перемог на «іппон» над французом Матіасом Бушаром, тайванцем Мін-Єн Цаєм, болгарином Божидаром Тимелковим, а переможний кидок у сутичці з ізраїльтянином Борухом Шмайловим виконав у додатковий час, на Golden Score.

Зупинив переможну ходу киянина монгол Баскгуу Йондонперенлеї. Він теж на Golden Score вирвав перемогу в півфіналі, заливши Зантараї нагоду поборотися за бронзу.

Суперником 32-річного Зантараї став на дев’ять років молодший земляк Богдан Ядов. Вихованець тренера Анни Каштанової спершу на Golden Score чисто виграв у словака Матея Поляка, потім за рахунок «ваза-арі» здолав німця Мануеля Шайбеля, а в чвертьфіналі вийшов на уже згадуваного монгола Йондонперенлеї, який є чинним бронзовим призером чемпіонату Азії. Йому Богдан програв чисто, на «іппон», перейшовши тим самим у втішний турнір. Там Ядов чисто, провівши переможну дію на другій хвилині, переміг іспанця Романа Переса і вийшов на головного внутрішнього конкурента.

У сутичці за бронза досвідченіший Зантарая, особистим тренером якого є наставник національної збірної України Віталій Дуброва, виглядав переконливіше. На початку третьої хвилини Георгій з допомогою зачіпу кинув суперника на «ваза-арі» і за рахунок цього став переможцем. Ядов, щоправда, ледь не відповів через хвилину, але Зантарая, вже потрапивши під прийом, в останню мить вивернувся і впав на татамі на живіт.

Були у Парижі українці і в двох інших вагових категоріях. Артем Лесюк (до 60 кг) у першій сутичці переміг на «іппон» американця Адоніса Діаса, а в другій поступився Амартувшину Дашдаваа із Монголії. Натомість Артем Хомула (до 73 кг) у першій сутичці програв італійцеві Джованні Еспозіто.

Нагадаємо, що трохи раніше чемпіонкою паризьких змагань стала дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід.

Завтра, 9 лютого, на Grand Slam у Парижі боротимуться представники інших чотирьох вагових категорій у чоловіків і жінок.