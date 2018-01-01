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    Екс-чемпіон світу: Не думаю, що Гарсія на одному рівні з Ломаченком

    Тоні Беллью вважає, що в кінцевому підсумку переможе тільки Василь Ломаченко
    Екс-чемпіон світу за версією WBC в першій важкій вазі Тоні Беллью поділився думкою про ймовірний бій Василя Ломаченка і Майкі Гарсії. Гарсія може створити проблеми українському боксеру. «Вважаю, Ломаченко переможе, але Гарсія створить йому проблеми, з якими він не стикався раніше - сила, опір удару, габарити. Я не думаю, що
    • Сьогодні, 10:20
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    Тоні Беллью. Фото: Getty Images
    Тоні Беллью. Фото: Getty Images

    Тоні Беллью вважає, що в кінцевому підсумку переможе тільки Василь Ломаченко

    Екс-чемпіон світу за версією WBC в першій важкій вазі Тоні Беллью поділився думкою про ймовірний бій Василя Ломаченка і Майкі Гарсії.

    Гарсія може створити проблеми українському боксеру.

    «Вважаю, Ломаченко переможе, але Гарсія створить йому проблеми, з якими він не стикався раніше - сила, опір удару, габарити. Я не думаю, що Гарсія перебуває на тому ж рівні, що і Ломаченко, коли справа стосується боксерського інтелекту, руху ніг і іншого», - цитує Беллью boxingscene.com.

    «Це буде хороший бій, тому що Гарсія ніколи не відступить. Він може сильно вдарити обома руками і буде представляти різні загрози для Василя Ломаченка, але в кінцевому підсумку закінчить бій поразкою», - зазначив Беллью.

    Нагадаємо, що Ломаченко визнаний боксером року за версією The Ring.

    бокс Василь Ломаченко
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