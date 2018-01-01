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    Екс-форвард «Манчестер Сіті» прибув на медогляд у «Зорю»

    У разі успішного проходження медичного огляду, гравець підпише контракт з луганським клубом
    Екс-нападник «Манчестер Сіті» Давід Фопала прибув до Запоріжжя на медобстеження. Про це повідомляє офіційний сайт «Зорі». У разі успішного проходження медичного огляду, Фопала вже 6 лютого підпише контракт з луганським клубом. Раніше повідомлялося, що футболіста чекали на перегляд на другий збір, але той не з'явився з
    • Сьогодні, 14:54
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    <span>Давід Фопала (зліва)</span>
    Давід Фопала (зліва)

    У разі успішного проходження медичного огляду, гравець підпише контракт з луганським клубом

    Екс-нападник «Манчестер Сіті» Давід Фопала прибув до Запоріжжя на медобстеження.

    Про це повідомляє офіційний сайт «Зорі».

    У разі успішного проходження медичного огляду, Фопала вже 6 лютого підпише контракт з луганським клубом.

    Раніше повідомлялося, що футболіста чекали на перегляд на другий збір, але той не з'явився з невідомих причин.

    20-річний Давид Фопала є вихованцем «Ланса», проте встиг пограти в молодіжній системі «Манчестер Сіті» (U-21 і U-23), а також здавався в оренду «Бреді» і «Честерфілду».

    Також в активі нападника два матчі за збірну Франції (U-18).

    Наразі гравець знаходиться в статусі вільного агента.

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