Екс-форвард «Манчестер Сіті» прибув на медогляд у «Зорю»

У разі успішного проходження медичного огляду, гравець підпише контракт з луганським клубом

Екс-нападник «Манчестер Сіті» Давід Фопала прибув до Запоріжжя на медобстеження. Про це повідомляє офіційний сайт «Зорі». У разі успішного проходження медичного огляду, Фопала вже 6 лютого підпише контракт з луганським клубом. Раніше повідомлялося, що футболіста чекали на перегляд на другий збір, але той не з'явився з



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Давід Фопала (зліва)

У разі успішного проходження медичного огляду, гравець підпише контракт з луганським клубом

Екс-нападник «Манчестер Сіті» Давід Фопала прибув до Запоріжжя на медобстеження.

Про це повідомляє офіційний сайт «Зорі».

У разі успішного проходження медичного огляду, Фопала вже 6 лютого підпише контракт з луганським клубом.

Раніше повідомлялося, що футболіста чекали на перегляд на другий збір, але той не з'явився з невідомих причин.

20-річний Давид Фопала є вихованцем «Ланса», проте встиг пограти в молодіжній системі «Манчестер Сіті» (U-21 і U-23), а також здавався в оренду «Бреді» і «Честерфілду».

Також в активі нападника два матчі за збірну Франції (U-18).

Наразі гравець знаходиться в статусі вільного агента.