Екс-форвард «Ман Сіті» пройде медогляд в «Зорі»

Футболіст вже прибув в Україну

Екс-нападник «Манчестер Сіті» Давід Фопала прибув в Україну для проходження медичного огляду в «Зорі». Про це повідомляє сайт уболівальників луганського клубу. Рішення по 20-річному французу буде прийнято після результатів огляду. Раніше повідомлялося, що «Зоря» відмовилася від ідеї трансферу гравця.



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Давід Фопала (зліва)

Футболіст вже прибув в Україну

Екс-нападник «Манчестер Сіті» Давід Фопала прибув в Україну для проходження медичного огляду в «Зорі».

Про це повідомляє сайт уболівальників луганського клубу.

Рішення по 20-річному французу буде прийнято після результатів огляду.

Раніше повідомлялося, що «Зоря» відмовилася від ідеї трансферу гравця.

20-річний Давид Фопала є вихованцем «Ланса», проте встиг пограти в молодіжній системі «Манчестер Сіті» (U-21 і U-23), а також здавався в оренду «Бреді» і «Честерфілду».

Також в активі нападника два матчі за збірну Франції (U-18).

Наразі гравець знаходиться в статусі вільного агента.

Нагадаємо, крім Ондуа, «Зоря» орендувала у «Динамо» захисників Олександра Тимчика та Богдана Михайличенка.

Першу частину чемпіонату команда Юрія Вернидуба закінчила на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши в 19 матчах 27 очок.