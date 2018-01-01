Екс-форвард «Ман Сіті» пройде медогляд в «Зорі»
- Сьогодні, 11:31
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Футболіст вже прибув в Україну
Екс-нападник «Манчестер Сіті» Давід Фопала прибув в Україну для проходження медичного огляду в «Зорі».
Про це повідомляє сайт уболівальників луганського клубу.
Рішення по 20-річному французу буде прийнято після результатів огляду.
Раніше повідомлялося, що «Зоря» відмовилася від ідеї трансферу гравця.
20-річний Давид Фопала є вихованцем «Ланса», проте встиг пограти в молодіжній системі «Манчестер Сіті» (U-21 і U-23), а також здавався в оренду «Бреді» і «Честерфілду».
Також в активі нападника два матчі за збірну Франції (U-18).
Наразі гравець знаходиться в статусі вільного агента.
Нагадаємо, крім Ондуа, «Зоря» орендувала у «Динамо» захисників Олександра Тимчика та Богдана Михайличенка.
Першу частину чемпіонату команда Юрія Вернидуба закінчила на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши в 19 матчах 27 очок.