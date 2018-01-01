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    Екс-форвард «Ман Сіті» пройде медогляд в «Зорі»

    Футболіст вже прибув в Україну
    Екс-нападник «Манчестер Сіті» Давід Фопала прибув в Україну для проходження медичного огляду в «Зорі». Про це повідомляє сайт уболівальників луганського клубу. Рішення по 20-річному французу буде прийнято після результатів огляду. Раніше повідомлялося, що «Зоря» відмовилася від ідеї трансферу гравця.
    • Сьогодні, 11:31
    • Розсилка
    Давід Фопала (зліва)
    Давід Фопала (зліва)

    Футболіст вже прибув в Україну

    Екс-нападник «Манчестер Сіті» Давід Фопала прибув в Україну для проходження медичного огляду в «Зорі».

    Про це повідомляє сайт уболівальників луганського клубу.

    Рішення по 20-річному французу буде прийнято після результатів огляду.

    Раніше повідомлялося, що «Зоря» відмовилася від ідеї трансферу гравця.

    20-річний Давид Фопала є вихованцем «Ланса», проте встиг пограти в молодіжній системі «Манчестер Сіті» (U-21 і U-23), а також здавався в оренду «Бреді» і «Честерфілду».

    Також в активі нападника два матчі за збірну Франції (U-18).

    Наразі гравець знаходиться в статусі вільного агента.

    Нагадаємо, крім Ондуа, «Зоря» орендувала у «Динамо» захисників Олександра Тимчика та Богдана Михайличенка.

    Першу частину чемпіонату команда Юрія Вернидуба закінчила на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши в 19 матчах 27 очок.

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