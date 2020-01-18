Екс-форвард «Реала» став автором одного з найшвидших голів в історії футболу (відео)



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Альваро Неґредо демонструє бомбардирський талант і в Азії Colgados por el Futbol

Альваро Неґредо виступає в складі клубу «Аль-Наср» з 2018 року

У матчі Кубка Арабської затоки «Аль-Наср» приймав «Аль-Ахлі». Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Колишній нападник мадридського «Реала» Альваро Неґредо, який виступає за клуб «Аль-Наср» з ОАЕ, став автором першого голу цієї зустрічі. Іспанець забив гол на шостій секунді матчу. Після стартового свистка форвард попрямував до воріт суперника і, отримавши точний пас від одноклубник, переграв голкіпера «Аль-Ахлі».

Неґредо виступає в складі клубу «Аль-Наср» з 2018 року. Раніше іспанський нападник грав в таких клубах, як мадридський «Реал», «Севілья» та «Манчестер Сіті».

На рахунку Неґредо 9 м'ячів в 21 матчі за збірну Іспанії.