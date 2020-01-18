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    Екс-форвард «Реала» став автором одного з найшвидших голів в історії футболу (відео)

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    Альваро Неґредо демонструє бомбардирський талант і в Азії - Екс-форвард «Реала» став автором одного з найшвидших голів в історії футболу (відео)
    Альваро Неґредо демонструє бомбардирський талант і в Азії
    Colgados por el Futbol

    Альваро Неґредо виступає в складі клубу «Аль-Наср» з 2018 року

    У матчі Кубка Арабської затоки «Аль-Наср» приймав «Аль-Ахлі». Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

    Колишній нападник мадридського «Реала» Альваро Неґредо, який виступає за клуб «Аль-Наср» з ОАЕ, став автором першого голу цієї зустрічі. Іспанець забив гол на шостій секунді матчу. Після стартового свистка форвард попрямував до воріт суперника і, отримавши точний пас від одноклубник, переграв голкіпера «Аль-Ахлі».

     

    Неґредо виступає в складі клубу «Аль-Наср» з 2018 року. Раніше іспанський нападник грав в таких клубах, як мадридський «Реал», «Севілья» та «Манчестер Сіті».

    На рахунку Неґредо 9 м'ячів в 21 матчі за збірну Іспанії.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Альваро Неґредо ФК «Аль-Наср» ФК «Аль-Ахлі»
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