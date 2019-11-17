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    Орнітологи з Європи, Азії й Америки подякували ультрас «Динамо» за небайдужість до плямистих сов (відео)

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    Північних плямистих сов у світі залишилося не більше 18-ти - Орнітологи з Європи, Азії й Америки подякували ультрас «Динамо» за небайдужість до плямистих сов (відео)
    Північних плямистих сов у світі залишилося не більше 18-ти
    Вікіпедія

    Киянам вдалося вивести акції на підтримку пернатих на новий рівень

    Активісти з різних куточків світу подякували ультрас команди київського «Динамо» за те, що вони долучилися до боротьби за збереження рідкісної популяції пернатих – північних плямистих сов, яких, за оцінками спеціалістів. Залишилося всього 18. Про це кияни повідомили через «Фейсбук-паблік» «WBC Ультрас Динамо».

    «Поки представники ультрас «Динамо» (Київ) перебувають у столиці Катару на всесвітньому зльоті орнітологів, до нас надходять відео з усіх куточків планети зі словами підтримки та солідарності від активістів, які борються за збереження популяції білих плямистих сов у всьому світі. Збережемо білих плямистих сов разом!», - йдеться у повідомленні.

    Спеціальні повідомлення з подякою записали активісти з Індії, Куби, Польщі, Китаю, Німеччини і Перу.

    Нагадаємо, що початок акції мав скандальний відтінок. Футболісти «Шахтаря» Тайсон і Дентіньо сплутали імітацію звуків плямистих сов із мавпячими і сприйняли вигуки динамівців як расизм. Проте кияни у спеціальному відео спростували звинувачення.

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    ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ультрас Прем’єр-ліга расизм Тайсон Класичне дербі Дентіньо плямисті сови
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