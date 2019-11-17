Орнітологи з Європи, Азії й Америки подякували ультрас «Динамо» за небайдужість до плямистих сов (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Північних плямистих сов у світі залишилося не більше 18-ти Вікіпедія

Киянам вдалося вивести акції на підтримку пернатих на новий рівень

Активісти з різних куточків світу подякували ультрас команди київського «Динамо» за те, що вони долучилися до боротьби за збереження рідкісної популяції пернатих – північних плямистих сов, яких, за оцінками спеціалістів. Залишилося всього 18. Про це кияни повідомили через «Фейсбук-паблік» «WBC Ультрас Динамо».

«Поки представники ультрас «Динамо» (Київ) перебувають у столиці Катару на всесвітньому зльоті орнітологів, до нас надходять відео з усіх куточків планети зі словами підтримки та солідарності від активістів, які борються за збереження популяції білих плямистих сов у всьому світі. Збережемо білих плямистих сов разом!», - йдеться у повідомленні.

Спеціальні повідомлення з подякою записали активісти з Індії, Куби, Польщі, Китаю, Німеччини і Перу.

Нагадаємо, що початок акції мав скандальний відтінок. Футболісти «Шахтаря» Тайсон і Дентіньо сплутали імітацію звуків плямистих сов із мавпячими і сприйняли вигуки динамівців як расизм. Проте кияни у спеціальному відео спростували звинувачення.