Екс-гравець «Олімпіка» може продовжити кар’єру в «Динамо»
- Сьогодні, 21:04
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Моха. Фото: ФК Олімпік
Також був підтверджений інтерес до Мохи з боку декількох інших клубів
Марокканський півзахисник Моха, який останні кілька років виступав за «Олімпік», знаходиться в сфері інтересів «Динамо».
Незважаючи на нещодавнє підписання Мохою угоди з братиславським «Слованом», кияни продовжують претендувати на півзахисника.
Нагадаємо, словацький клуб оголосив про підписання 4,5-річного контракту з гравцем, але президент «Олімпіка» Владислав Гельзін назвав ці дії клубу неузгодженими. Він заявив, що судитиметься зі «Слованом», якщо пропозиція не влаштує його клуб.
Джерело: ua.tribuna.com