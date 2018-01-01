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    Екс-гравець «Олімпіка» може продовжити кар’єру в «Динамо»

    Також був підтверджений інтерес до Мохи з боку декількох інших клубів
    Марокканський півзахисник Моха, який останні кілька років виступав за «Олімпік», знаходиться в сфері інтересів «Динамо». Незважаючи на нещодавнє підписання Мохою угоди з братиславським «Слованом», кияни продовжують претендувати на півзахисника. Нагадаємо, словацький клуб оголосив про підписання 4,5-річного
    • Сьогодні, 21:04
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    Моха. Фото: ФК Олімпік
    Моха. Фото: ФК Олімпік

    Також був підтверджений інтерес до Мохи з боку декількох інших клубів

    Марокканський півзахисник Моха, який останні кілька років виступав за «Олімпік», знаходиться в сфері інтересів «Динамо».

    Незважаючи на нещодавнє підписання Мохою угоди з братиславським «Слованом», кияни продовжують претендувати на півзахисника.

    Нагадаємо, словацький клуб оголосив про підписання 4,5-річного контракту з гравцем, але президент «Олімпіка» Владислав Гельзін назвав ці дії клубу неузгодженими. Він заявив, що судитиметься зі «Слованом», якщо пропозиція не влаштує його клуб.

    Джерело: ua.tribuna.com

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