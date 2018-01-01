Екс-гравець «Олімпіка» може продовжити кар’єру в «Динамо»

Також був підтверджений інтерес до Мохи з боку декількох інших клубів

Марокканський півзахисник Моха, який останні кілька років виступав за «Олімпік», знаходиться в сфері інтересів «Динамо». Незважаючи на нещодавнє підписання Мохою угоди з братиславським «Слованом», кияни продовжують претендувати на півзахисника. Нагадаємо, словацький клуб оголосив про підписання 4,5-річного