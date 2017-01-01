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    Екс-гравець «ПСЖ» висловив готовність повернутися у збірну України

    Гандболіст французького «Екс-ан-Провансу» Сергій Онуфрієнко пообіцяв приїхати у національну команду
    32-річний правий напівсередній «Екс-ан-Провансу» (Франція) Сергій Онуфрієнко знову одягне форму національної збірної. Про це український гандболіст розповів в інтерв'ю XSPORT.ua. «У нас відбулася розмова з головним тренером збірної України. Якщо не трапиться нічого екстраординарного, я проведу збори у її складі, і приєднаюся до
    • Вчора, 20:51
    • Розсилка
    Сергій Онуфрієнко
    Сергій Онуфрієнко

    Гандболіст французького «Екс-ан-Провансу» Сергій Онуфрієнко пообіцяв приїхати у національну команду

    32-річний правий напівсередній «Екс-ан-Провансу» (Франція) Сергій Онуфрієнко знову одягне форму національної збірної.

    Про це український гандболіст розповів в інтерв'ю XSPORT.ua.

    «У нас відбулася розмова з головним тренером збірної України. Якщо не трапиться нічого екстраординарного, я проведу збори у її складі, і приєднаюся до команди на початку січня», - сказав він.

    Нагадується, що Сергій Онуфрієнко виступав за «ЗТР» (Україна), «Аль-Садд» (Катар), «Динамо» (Білорусь), «Мотор» (Україна), «ПСЖ» (Франція).

    У складі французів не тільки став чемпіоном Франції, а й зіграв у «Фіналі чотирьох» Ліги чемпіонів, де був визнаний найкращим у своїй команді (третє місце). Також є чемпіоном Катару, Франції, Білорусі (чотири рази).

    Семиразовий чемпіон України, двічі визнавався найкращим гравцем сезону у Суперлізі (2014, 2015). Останні два сезони українець захищає кольори «Екс-ан-Провансу».

    Востаннє українська чоловіча національна збірна потрапляла на великий турнір у 2010 році, виступивши у фінальній частині чемпіонату Європи.

    Збірна України Гандбол
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