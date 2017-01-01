Екс-гравець «ПСЖ» висловив готовність повернутися у збірну України
- Вчора, 20:51
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Гандболіст французького «Екс-ан-Провансу» Сергій Онуфрієнко пообіцяв приїхати у національну команду
32-річний правий напівсередній «Екс-ан-Провансу» (Франція) Сергій Онуфрієнко знову одягне форму національної збірної.
Про це український гандболіст розповів в інтерв'ю XSPORT.ua.
«У нас відбулася розмова з головним тренером збірної України. Якщо не трапиться нічого екстраординарного, я проведу збори у її складі, і приєднаюся до команди на початку січня», - сказав він.
Нагадується, що Сергій Онуфрієнко виступав за «ЗТР» (Україна), «Аль-Садд» (Катар), «Динамо» (Білорусь), «Мотор» (Україна), «ПСЖ» (Франція).
У складі французів не тільки став чемпіоном Франції, а й зіграв у «Фіналі чотирьох» Ліги чемпіонів, де був визнаний найкращим у своїй команді (третє місце). Також є чемпіоном Катару, Франції, Білорусі (чотири рази).
Семиразовий чемпіон України, двічі визнавався найкращим гравцем сезону у Суперлізі (2014, 2015). Останні два сезони українець захищає кольори «Екс-ан-Провансу».
Востаннє українська чоловіча національна збірна потрапляла на великий турнір у 2010 році, виступивши у фінальній частині чемпіонату Європи.