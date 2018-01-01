Екс-гравець «Шахтаря» вважає «Динамо» фаворитом протистояння з АЕКом тільки на папері

Захисник грецького клубу Дмитро Чигринський поділився своїми думками щодо майбутніх матчів

АЕК до матчу з «Динамо» у Лізі Європи підходить на гребені хвилі. Востаннє афінська команда програвала ще 7 жовтня минулого року у чемпіонаті. Але найбільше вражає не рекордна серія клубу у 22 гри без поразок, а різниця м'ячів за цей час: 78 забито і всього 10 пропущено, інформує сайт каналів «Футбол 1 / 2». При цьому,



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Дмитро Чигринський

Захисник грецького клубу Дмитро Чигринський поділився своїми думками щодо майбутніх матчів

АЕК до матчу з «Динамо» у Лізі Європи підходить на гребені хвилі. Востаннє афінська команда програвала ще 7 жовтня минулого року у чемпіонаті.

Але найбільше вражає не рекордна серія клубу у 22 гри без поразок, а різниця м'ячів за цей час: 78 забито і всього 10 пропущено, інформує сайт каналів «Футбол 1 / 2».

При цьому, через травми залишаються поза грою двоє провідних півзахисника греків Петрос Манталос і Якоб Юханссон.

Однак і без цього дуету команда Дмитра Чигринського виглядає дуже потужно.

«Ми й не приховували: думаю, всі відносяться до «Динамо» як до лідера. Тут все закономірно, «Динамо» має великий досвід, з року в рік грає у європейських турнірах», - сказав сам український футболіст.

«У нас, у свою чергу, команда хоч з історією та з ім'ям у Греції, але останні роки були непростими для клубу, тому ми тільки зараз повертаємося на європейську арену», - додав Чигринський.

«Тому все закономірно, «Динамо» вважається тут фаворитом, але це тільки на папері, а як воно буде на полі – побачимо», - підсумував він.

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК – «Динамо» відбудеться в Афінах у четвер, 15 лютого. Початок гри – о 22:05 за київським часом.

Додамо, що анархісти Греції погрожують прихильникам «Динамо» перед матчем Ліги Європи.