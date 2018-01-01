Анархісти Греції погрожують прихильникам «Динамо» перед матчем Ліги Європи

Радикальна анархістська група Греції погрожує вболівальникам київського клубу

Анархісти опублікували погрози на адресу вболівальників київського клубу, які приїдуть на матч 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК – «Динамо» до Афін. Радикальна анархістська група Греції опублікувала погрози на адресу фанатів «Динамо», інформує football24.ua. Про це київську делегацію через прес-аташе «Динамо»



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Фото ФК «Динамо»

Радикальна анархістська група Греції погрожує вболівальникам київського клубу

Анархісти опублікували погрози на адресу вболівальників київського клубу, які приїдуть на матч 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК – «Динамо» до Афін.

Радикальна анархістська група Греції опублікувала погрози на адресу фанатів «Динамо», інформує football24.ua.

Про це київську делегацію через прес-аташе «Динамо» Олексія Семененка попередив прес-секретар Асоціації грецьких підприємців в Україні Костас Онісенко.

Він зазначив, що основна небезпека від анархістів виходить у районі Ексархія у центрі Афін, де фанам Динамо варто вести себе максимально обережно.

За словами джерела, грецька поліція та посольство України у Греції сповіщені про небезпеку.

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК – «Динамо» відбудеться в Афінах у четвер, 15 лютого. Початок гри – о 22:05 за київським часом.

Додамо, що з квітня «Динамо» не зможе проводити деякі домашні матчі на НСК «Олімпійський».

Зауважимо, що «Динамо» дозаявило воротаря Дениса Бойка на Лігу Європи.

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