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    Екс-капітан «Дніпра» Руслан Ротань виграв свій перший трофей у статусі тренера

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    Руслан Ротань зробив переможний почин у статусі тренера - Екс-капітан «Дніпра» Руслан Ротань виграв свій перший трофей у статусі тренера
    Руслан Ротань зробив переможний почин у статусі тренера
    Укрінформ

    Українці отримали непогану практику напередодні офіційних матчів

    Українська футбольна молодіжка (U21) під керівництвом Руслана Ротаня стала переможницею турніру Antalya Cup 2019 у Туреччині.

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    Це стало відомо 26 березня після завершення заключного матчу цих змагань  Естонія – Північна Македонія. Гра завершилася з рахунком 1:1.

    Збірна України провела у Туреччині три поєдинки: у товариській грі розійшлася миром (0:0) з естонцями, а в залік Antalya Cup обіграла команди Північної Македонії (3:1) та Казахстану (2:0), а сьогодні зіграла внічию з Латвією (1:1) .

    Підсумкове турнірне становище: Україна – 7 очок, Латвія – 5, Естонія – 5, Казахстан – 1, Північна Македонія – 1.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Ротань
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