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    Екс-найдорожчий голкіпер світу Аліссон відмітився, пропустивши гол а-ля Каріус (відео)

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    <span class="author">Аліссон Беккер, GETTY IMAGES</span> - Екс-найдорожчий голкіпер світу Аліссон відмітився, пропустивши гол а-ля Каріус (відео)
    Аліссон Беккер, GETTY IMAGES

    «Ліверпуль» у стартовому матчі 4-го туру англійської «Прем'єр ліги» переміг «Лестер»

    «Мерсисайці» на виїзді здобули чергову перемогу і продовжують очолювати турнірну таблицю. Проте для новочка «Ліверпуля» Аліссона гра запам'ятається прикрою помилкою.

    Відео надано телеканалом «Футбол 1/2»

    Лестер - Ліверпуль 1: 2
    Голи: Геззаль, 63 - Мане, 10, Фірміно, 45.

    Лестер: Шмейхель - Перейра, Еванс, Магуайр, Чілвелл - Ндіді, Менді - Олбрайтон (Іхеаначо, 61), Медісон (Амартья, 83), Грей (Окадзакі, 76) - Геззаль.

    Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд (Матіп, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Мілнер, Хендерсон (Кейта, 71) - Салах (Шакірі, 71), Фірміно, Мане.

    Попередження: Геззаль, Менді, Ндіді - Ван Дейк, Мілнер.

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