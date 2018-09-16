Екс-півзахисник «Шахтаря» отримав вилучення за плювок у суперника (відео)



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Цілком можливо такий вчинок коштуватиме Дугласу дискваліфікацією не на одну гру

Півзахисник «Ювентуса» Дуглас Коста відзначився не з найкращого боку у сьогоднішньому матчі проти «Сассуоло». Бразилець вийшов на заміну у другому таймі і був вилучений вже у компенсований час за неспортивну поведінку.

Коста грубо збив вінгера «нероверді» Федеріко Ді Франческо. Гравцеві «Сассуоло» це не сподобалося, і він захотів поговорити з бразильцем «по-чоловічому». У відповідь на це Дуглас спочатку відмахнувся від нього ліктем, а потім спробував вдарити головою.

Завершилася перепалка Кости з Ді Франческо тим, що бразилець плюнув у вінгера гостей. Арбітр Даніеле Чіффі, який спочатку виписав півзахиснику «Ювентуса» жовту картку за цей епізод, почув від відеоассістентов про те, що трапилося. Реакція була миттєвою: бразілець побачив перед собо червону картку.

Поєдинок завершився перемогою «старої сеньйори» з рахунком 2-1, а дублем у матчі відзначився Кріштіану Роналду.

Джерело: Football.ua