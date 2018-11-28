Екс-тренер «Арсеналу-Київ» Литовченко може очолити першоліговий «Миколаїв»



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Сергій Литовченко Фото: uafc.org.ua

Крім Литовченка, на посаду тренера клубу претендує наставник академії «Динамо» Ігор Жабченко

Колишній тренер «Арсеналу-Київ» Сергій Литовченко претендує на посаду головного тренера «Миколаєва».

Єдиною перешкодою, яка гальмує переговори, є борги клубу перед тренером.

Вони тягнуться ще з часів, коли Литовченко виступав за МФК «Миколаїв» в якості футболіста в 2011 році.

Водночас відомо, що миколаївський клуб за останній рік проводить виплату всіх боргів, які існували перед колишніми футболістами.

Крім Литовченка, на посаду тренера клубу претендують наставник академії «Динамо» Ігор Жабченко, а також колишній наставник «Ниви-В» Денис Колчін.

Минулого літа Сергій Литовченко, який очолював «Арсенал-Київ» і вивів його в УПЛ, зі скандалом покинув клуб після того, як його замінили на Фабріціо Раванеллі.

Минулого тижня повідомлялося, що посаду головного тренера «Миколаєва» покинув Руслан Забранський.

Першу частину чемпіонату МФК «Миколаїв» завершив на дев'ятому місці в Першій лізі, маючи в активі після 15 матчів 19 очок.

Джерело: Sportarena.com