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    Екс-тренер «Динамо» нарешті розповів, як виглядають «конспекти Лобановського»

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    Олексій Михайличенко грав під керівництвом Валерія Лобановсько, потім був асистентом і замінив Валерія Васильовича на посаді наставника після смерті - Екс-тренер «Динамо» нарешті розповів, як виглядають «конспекти Лобановського»
    Олексій Михайличенко грав під керівництвом Валерія Лобановсько, потім був асистентом і замінив Валерія Васильовича на посаді наставника після смерті
    Журнал Старт

    Олексій Михайличенко – про святая святих

    Екс-тренер «Динамо» Олексій Михайличенко розповів про те, як до тренувального процесу підходив Валерій Лобановський.

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    «Люди неправильно розуміють термін «конспекти Лобановського», - каже Олексій Олександрович. - Це не якась папка, звичайно ні. У кожного тренера є набір вправ. Якщо ти був футболістом, ти бачив, завдяки чому набрав хорошу форму, вдосконалювався. Це потрібно вдосконалювати. Змінюються тактики, бачення. Було чимало вправ, які я бачу і зараз, вони є актуальними. Той же квадрат. Ви думаєте, що Лобановський сів і вночі придумав всі вправи? Він теж десь щось побачив, теж чогось учився, додавав своє і готував ці конспекти. Так всі тренери роблять, а люди кажуть: «Тримайте папку». Я розумію, що їм немає сенсу щось доводити. Ці люди взагалі не розуміються на футболі».

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    Джерело: Зе Інтерв'юєр

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